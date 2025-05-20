黃仁勳挺鴻海自爆追妻史　笑回「4000萬錶是假新聞」

▲黃仁勳站台劉揚偉主題演講，笑回4000萬名錶疑問。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

鴻海董事長劉揚偉今日在電腦展進行主題演講，NVIDIA創辦人黃仁勳也以特別嘉賓身份現身，不過或許是由於電腦展人潮眾多導致交通耽擱，黃仁勳還未進場前，就和保鑣用小跑步方式快速跑進場內，不過黃仁勳上台後不改幽默色，和劉揚偉兩人有說有笑，不只大方分享情史，面對劉揚偉虧手上4000萬手錶時，更笑說那是假新聞，他不戴錶，或許那還是塊假的。

劉揚偉今日在主題演講時，對黃仁勳笑說，大家都很關心他的外套，但他更關心他的手錶，最近他的錶挺受歡迎的，黃仁勳聽完大笑挽起袖子，秀出他的手腕說「沒有錶呀」，更開玩笑強調戴錶是假新聞。劉揚偉接著笑回，那他也要跟老婆說這是假新聞，就不用買一樣的錶了。

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黃仁勳更說，其實他不在乎時間，他更在乎的是現在，更笑說或許那還是一塊假錶。

除此之外，黃仁勳也再次提到他的感情史，並再講一次他和老婆相識時，就是靠著「你要看我作業嗎」的超能力，來讓自己每個禮拜都能跟對方來個小約會。

除了互開玩笑外，劉揚偉更問黃仁勳「在他眼中的Team Taiwan是什麼樣子」，黃仁勳則說，NVIDIA已經和台灣合作超過30年，合作夥伴達350家，台灣就是全球運算產業的中心，從晶片、系統、智慧工廠再到機器人，台灣就是起點。最後更大讚鴻海的工廠運作，黃仁勳說，鴻海的工廠是最大製造基地之一，同時也是最先進的。