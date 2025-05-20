王文洋再發3點聲明反擊！　譴責侵害隱私與名譽行為

▲宏仁集團總裁王文洋 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台塑集團已故創辦人、「經營之神」王永慶長子，現任宏仁集團總裁王文洋遭爆與宋女有私生子女風波，王文洋今（20）日再透過永然律師事務所發出3點聲明，除證實宋女已遭地方法院判決非子女監護人以外，同時表示一切交由法院審判，同時也嚴厲譴責損害隱私權和名譽權，將依法維護自身權益。

王文洋對於宋女在週刊的專訪，透過律師發表三點聲明全文如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、本所當事人王文洋於去年接獲宋女之母提告，該案目前業經地方法院分案審理，然鏡週刊所刊載之宋女早於民國110年間，即由宋母向法院聲請停止宋女的親權，地方法院裁定停止宋女親權，改由宋母撫養未成年子女的監護人，故宋女已經不是該案未成年子女的監護人，並無權利於法院程序主張權利。

二、本案是「家事事件」，依《家事事件法》第9條規定，審理程序採不公開原則，因案件已經在法院審理，且宋母已委請律師為其進行相關程序，自應尊重法院不公開的審理程序，以保障未成年子女的利益。關於本案本所當事人王文洋先生重申尊重司法程序，也會由三位訴訟代理律師向法院陳述意見，並交由法院審理判斷。

三、本件新聞報導事件，均屬本所當事人王文洋先生的個人隱私，與社會公益無關，對於宋姓母女一再刻意向媒體爆料、意圖誤導媒體報導影響法院的審判判斷，這會對「程序公平」、「不公開審理」的制度設計造成不利影響。王文洋先生嚴厲譴責上述行為損害其隱私權及名譽權等不法情事，王文洋將會依法律維護自身權益。