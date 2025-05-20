外泌體市場2030年有望達8億美元　美新泌體舉行醫學研討會探討趨勢

▲療程進化2.0研討會議。（圖／主辦提供）

記者高兆麟／綜合報導

根據美國Grand View Research 報告，全球外泌體市場預估至 2030 年將達近 8 億美元，主要成長動能來自在皮膚修復與再生等領域的廣泛應用。隨著術後照護意識提升，具穩定性與高品質來源的外泌體產品，已成為越來越多臨床醫師優先納入療程設計的選擇，美國仿生外泌體 BIOSOME新泌體也在日前舉行「療程進化2.0」醫學研討會議，邀請三位醫師來探討最新醫美技術趨勢。

隨著醫美科技不斷進步，從飛梭雷射、微針電波到高能量皮秒雷射，雖然治療持續升級，但影響治療成果與顧客滿意度之一的，往往是時常被忽略的「修復期」。尤其當肌膚歷經能量刺激後，不只需要穩定的照護，更需要啟動肌膚自我修復與結構重建的能力。



近期，由美國再生科技打造的仿生外泌體 BIOSOME新泌體，醫美產業熱議，成為新一代術後搭配的焦點產品，18日舉辦的「療程進化2.0」醫學研討會議，邀請 iSKIN 尚行美健康聯合診所院長盧靜怡、上立美學皮膚科診所院長林上立，以及卓越皮膚科兒科聯合診所院長王筱涵，三位臨床經驗豐富的專家，共同探討醫美療程術後照護的最新趨勢與實務經驗。



林上立指出，「很多患者反應做完覺得怪怪的，往往不一定是操作出了問題，而是修復照護沒做好。」無論是飛梭、微針電波或是非侵入式皮秒雷射高能量刺激，肌膚都會進入一段修復與重建的關鍵期。這段期間的護理若未跟上，容易出現紅、癢、脫皮，甚至被誤以為效果不好或是副作用。



他表示，像美國新泌體若能納入整體療程設計使用，不僅有助於肌膚的穩定修復，更能啟動肌膚重建機制，提升整體療程的舒適度與成果穩定性。

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針對術後療程容易被忽略的一「空窗期」，三位醫師都提到一項近年備受矚目的搭配選擇外泌體（Exosome）。在皮膚的調節過程中扮演了扮演重要角色，逐漸成為療程規劃中的關鍵一環。不過，市面上的外泌體產品品質參差不齊，也引發了醫師端對其來源與穩定性提出審慎看待的呼籲。



醫師王筱涵指出: 「市面上外泌體來源複雜，部分來自動物或未經驗證的細胞培養，可能潛藏病原或不穩定風險，加上製成資訊不透明，這讓我們臨床使用時格外謹慎。」但美國基因工程打造的新泌體，具備清楚來源，精準濃度與高度可控成分，在臨床使用上，更具安心。

三位醫師表示，術後修復早已不再是可有可無的附加選項，而是療程設計中的關鍵一環。實際上，從療程規劃、執行到術後照護，每一階段都是環環相扣，缺一不可

，在療程後的幾天內，肌膚進入敏感脆弱期，這段期間內如可給予精準、穩定且安全的修復支援，不僅能減少不適感，也有助於皮膚回歸穩定狀態。



醫師盧靜怡則補充，實務上已經不再是出現問題再來處理，而是將修復的規劃預先納入整個療程流程中，像美國新泌體新一代的外泌體產品，讓醫師在術後安排上有更多彈性與餘裕，也能有效提升顧客的整體體驗。