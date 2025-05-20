InnoVEX新創展邁入10周年　逾450家海內外新創同步展出規模創新高

▲左起北市電腦公會理事長彭双浪、行政院長卓榮泰、外貿協會董事長黃志芳為InnoVEX十周年切蛋糕慶祝。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

以「Innovation Hub of Asia」為定位，與 COMPUTEX 同期辦理的InnoVEX 新創展會，今年迎來第十週年，今(20)日於南港展覽館2館4樓正式開展。行政院長卓榮泰在開幕典禮上指出，我國新創企業家數，2024年底比2016年大幅成長3.6倍，政府希望透過租稅優惠鼓勵更多資金挹注新創企業，厚植新創產業發展動能，穩固台灣新創生態。

主辦單位之一TCA(台北市電腦公會)表示，面對全球產業需求持續升級，以及聯合國永續發展目標(SDGs)規範陸續落實，InnoVEX 2025聚焦 AI、半導體、智慧移動、次世代通訊、綠能科技等5大創新應用，今年聚集來自24個國家與地區、超過450家新創團隊、辦理90場以上新創發表會及超過80位論壇講者，並展出橫跨AI應用、半導體、智慧移動、量子電腦、醫療生技、智慧農業、環境節能等領域最新技術。

[廣告]請繼續往下閱讀...

卓榮泰開幕致詞時表示，在今年2月公布的2024年全球創業觀察(GEM)調查報告來看，台灣整體創業環境評比位居全球第三、亞洲第一；我國新創企業家數，2024年底比2016年大幅成長3.6倍，不少新創運用台灣在半導體產業優勢結合AI發展，帶動更多數位技術人才投入。

政府為引導更多資金挹注新創企業，今年5月7日總統公布產業創新條例修正條文，將有限合夥創投事業的實收出資額門檻從3億元調降為1.5億元，另外天使投資人投資新創，每年租稅優惠最高可減除500萬元，政府希望透過租稅優惠鼓勵更多資金挹注新創企業，厚植新創產業發展動能，穩固台灣新創生態。我們會持續對新創企業提供多元資金管道及國內外市場通路，另外也透過育才、留才和攬才各項策略，提升新創團隊人才素質，持續輔導新創企業在不同階段都能獲得所需的資源與協助。

政府將繼續打造友善創業環境，聚焦半導體、AI、安控、軍工及次世代通訊等五大信賴產業，並持續進行法規鬆綁、強化國際鏈結及資本市場多元化，幫助新創團隊拓展全球市場。

▲開幕典禮貴賓合影。（圖／記者張佩芬攝）

為慶祝邁入第十個年頭，InnoVEX 於今日開幕典禮特別舉辦紀念活動。典禮中不僅播放回顧影片，闡述InnoVEX創立緣起與十年來的豐碩成果，更邀請行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男等重要貴賓一同慶祝此一重要里程碑

台北市電腦公會理事長彭双浪表示，2016年洞察全球科技產業對創新的殷切需求，公會創辦 InnoVEX，旨在打造一個以新創團隊為主角，促進技術展示、創投合作與商機媒合的關鍵平台。

首屆InnoVEX於世貿三館舉行，即吸引217家國內外新創團隊參與。歷經十年發展，InnoVEX 展出規模已成長至450家新創團隊，更首度與 NVIDIA Inception Program、Edge AI Foundation等國際領導企業合作，共同引進更多優秀新創能量，展現台灣在全球創新創業領域的影響力。

為感謝各界支持，InnoVEX 十周年特別規劃系列慶祝活動，並擴大舉辦 Night Party，期盼在輕鬆氛圍中促進交流、激發創新、拓展合作契機。

專家論壇探討熱門議題 Global Demo Day將有近50家新創同步發表AI創新與未來新科技

為協助與會人士更加了解熱門新創議題，今年特地請到微軟(Microsoft Taiwan)、NOKIA、NVIDIA、Panasonic、高通(Qualcomm、麥肯錫…等業界菁英擔任講師，論壇主題探索當今最火紅的議題，包含AI、醫療與生技、智慧製造、綠色科技、數位娛樂、半導體應用等領域的尖端解決方案。

5月21日登場的Global Demo Day，將有來自澳洲、比利時、捷克、以色列、日本、菲律賓、波蘭、泰國、法國(依發表順序等9國、近50家新創上台發表；每個國家主題館約有30分鐘，發表深入特定垂直領域的創新解決方案，活動最後亦將安排與新創一對一投資媒合會，詳情可洽InnoVEX官網查詢，網址為：

今年InnoVEX主題館展出內容可說是非常多樣化，除了10個國家主題館(日本、泰國、法國、波蘭、以色列、捷克、比利時、菲律賓、澳洲、巴西等)之外，還包含政府計畫與競賽獲獎團隊(經濟部、數發部、基隆市、新北市、經濟部智慧創新大賞、國科會ICTGC競賽)、海內外加速器（Garage+、Starfab、櫃買中心、NVIDIA Inception Program、Edge AI Foundation、Intralink）、頂尖大學產學合作團隊(台灣大學系統科研產業化平台、陽明交大、成功大學、台北藝術大學、中山大學南部晶片設計產業推動基地)等主題館，來自世界各地的新創團隊將展示各類創新技術，橫跨半導體、AI 應用、量子電腦、醫療生技等領域，呼應「AI NEXT」展會主題。