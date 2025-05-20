關稅暫緩提前拉貨　4月外銷訂單年增近2成、寫歷年同期新高

▲4月外銷訂單金額創歷年同期新高。（圖／記者李毓康攝）



記者廖婕妤／台北報導

經濟部今（20）日公告4月外銷訂單狀況，單月外銷訂單金額為564.0億美元，月增6.3%、年增19.8%，寫歷年同期新高，主要是因AI、高效能運算及雲端產業等需求強勁，以及受惠美國暫緩高額對等關稅客戶提前拉貨所致；惟部分傳統貨品因需求疲弱，加上海外同業低價競爭影響，抵銷部分增幅。

經濟部統計處說明，受惠新興科技應用商機挹注，加上高額對等關稅暫緩提前拉貨效應，推升電子及資訊通信產品接單成長，4月接單分別年增35%、20%；光學器材因光學檢測及量測設備訂單續增，加上光學鏡頭接單成長，致4月接單年增4.2%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

傳統貨品部分，因自動化設備及工具機接單增加，致機械4月接單年增5.8%；塑橡膠製品持續受到海外同業產能過剩、低價競爭影響，致年減8.8%；基本金屬因鋼鐵市場價格下滑且需求減少，致年減11.1%；化學品則呈現持平。

統計處指出，4月外銷訂單海外生產比46.4%，年減1.9個百分點，主因資訊通信及電子產品廠商之海外生產比下降所致；據外銷訂單受查廠商對5月接單看法，預期接單將較4月份增加的廠商家數占14.5%，預期5月份整體外銷訂單金額將較4月份減少。

展望未來，AI、高效能運算及雲端資料服務等新興科技需求持續擴增，對我國半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求不墜，有助於支撐外銷接單成長動能；惟近期國際政經情勢及地緣政治風險等不確定性因素，恐牽制國際貿易表現，干擾全球經濟成長步調，宜密切關注並審慎因應。