中鋼129萬投資人注意！　股東會紀念品「輕巧冷水瓶」5/22開領

▲中鋼114年度股東會紀念品「輕巧冷水瓶」。（圖／中鋼提供）

記者陳瑩欣／台北報導

擁有逾129萬股民的中鋼（2002）公告2025年股東會紀念品「輕巧冷水瓶」將在周四（22）日開領，零股也可依指定條件兌換，不過領取方式與千股以上股民略有差異，投資人兌領前要多注意。

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▲中鋼股東會紀念品領取方式。（圖／翻攝中鋼公告）

其中，持股1000股以上股東可在委託書徵求期間至永豐金證券10家據點兌領，或透過全通、長龍、聯洲等3大徵求通路領取紀念品，領取時間自5月22日至5月28日（例假日除外）上午9點至下午4點為止。

至於持股未滿1張的零股股民，僅限參加「電子投票」或「股東會當日親自出席」才能兌領。

中鋼指出，採電子投票的股東要在即日起至6月16日止上網投票成功且無重複委託者，可在9月3日至9月5日攜帶出席通知書、身分證明文件、列印出來的「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁（擇一皆可）於9月3日至9月5日上班時間至中鋼股務代理機構凱基證券股務代理部領取股東會紀念品。

凱基股務代理機構台北、高雄共2處，台北據點為：台北市重慶南路一段2號5樓；高雄據點為：高雄市聆雅區中正二路74號12樓之1。

至於6月19日股東會當天親自前往高雄市小港區中鋼路1號股東會現場者，可憑開會通知書正面第3聯親自出席領取，紀念品發放至會議結束為止。