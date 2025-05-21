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川普一招讓市場大洗牌　台廠鹹魚翻身：美國更依賴

川普用關稅去中國化，未來美國將更依賴台灣供應鏈。（東方IC）

▲川普用關稅去中國化，未來美國將更依賴台灣供應鏈。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中國政府補貼把全球化各國分工的供應鏈，變成中國供應鏈，如今，美國總統川普則是用美國的關稅政策破解這個局面，聯合再生董事長洪傳獻分析，美國用重稅圍堵中國太陽能廠，市場將重新洗牌。

「就像是半導體一樣，美國本應用政策主導產業發展，因為原本的全球供應鏈已變成中國供應鏈，想要破解，只有政策主導才能改變。」聯合再生董事長洪傳獻說，「一個國家不能沒有製造業，但2000年中國藉著WTO進入全球市場以後，靠著官方補貼政策，把其他國家製造業都搞死，就連美國也不例外，川普的策略就是從關稅動手。」

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洪傳獻也舉過去歐盟曾經用關稅對付中國傾銷太陽能板為例，但是中國立刻提高對歐盟紅酒關稅，歐盟受不了報復只能撤回關稅，結果讓歐洲的太陽能製造商紛紛破產。「現在只剩美國可以撐住中國報復，這對台灣正是不錯的機會，如果美國對台灣課徵10％的關稅，台灣的全部產能就會馬上被訂光。」洪傳獻樂觀地說。

美國戰略性圍堵中國太陽能，給了台灣業者恢復元氣的機會。洪傳獻表示，美國先前就已經對中國陸續課徵反傾銷稅、反補貼稅，再加上301條款和201條款的關稅，已經非常高，中國太陽能產品根本無法進入美國市場。「就是直接去美國行不通，中國廠商才到東南亞設廠洗產地，輾轉進入美國市場。」洪傳獻說。「就算中美近日互讓關稅，也不影響美國圍堵中國太陽能的戰略目標。」

「因為美國對東南亞4國課的稅，遠大於在台灣製造的成本，市場會重新洗牌，東南亞太陽能廠可能掀起一波倒閉潮，以美國太陽能市場一年需要50GW的規模來看，未來將會依賴台灣的太陽能廠，因為東南亞和中國廠商沒辦法再供應美國市場。」洪傳獻對本刊分析。

洪傳獻直言，川普把中國關稅提高到到145％，讓美國供應鏈也斷掉了，連Walmart的貨架上都空掉了，反而傷到自己，所以才會把關稅降下來。「川普想用關稅去中國化，未來會更依賴台灣供應鏈，我認為台灣的關稅應會比原先估計的20％還要低，這樣才能達到代替中國太陽能的目的。美國對東南亞四國課徵反傾銷和反補貼重稅，稅率遠超過台灣生產成本，讓台灣業者重新取得出口美國市場的機會。」

在這次美國出手之前，東南亞生產太陽能產品的成本相對低，讓台商幾乎無法競爭。「過去幾年，美國市場幾乎都由來自這4個國家的太陽能業者供應，但講穿了，背後其實都是中國廠商。」洪傳獻坦言。「美國課徵重稅，柬埔寨的稅率甚至高達3521％，讓這些洗產地的中國廠商沒法再進入美國市場。台灣生產成本雖比東南亞4國高約20％，但現在形勢逆轉，台廠的產品將變得很有競爭力。」


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