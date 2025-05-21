台積電員工有福了！星宇航空2026年2月開航鳳凰城　亞洲首條直飛

▲星宇航空將直飛鳳凰城，圖為星宇航空董事長張國煒、鳳凰城市長Kate Gallego。（圖／星宇航空提供）

記者廖婕妤／台北報導

台積電（2330）前往美國亞利桑那州設廠後，外界一直期盼我國航空公司能開航鳳凰城直飛航線，根據外電報導，鳳凰城市長Kate Gallego宣布，星宇航空（2646）計畫開航桃園-鳳凰城直飛航線，是鳳凰城史上首條直飛亞洲的航班，對此，星宇航空也證實，該航線預計2026年2月開航，目前航班細節尚待主管機關核准。

鳳凰城市長Gallego 表示，鳳凰城首條直飛亞洲的航線反映在本地經濟方面取得的巨大進展，以及我們作為國際城市的崛起；台積電在鳳凰城的投資帶來數千個高薪工作機會，提升了我們作為半導體中心的聲譽，現在也有助於增加航空服務的需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

星宇航空董事長張國煒指出，一踏上鳳凰城的土地，就知道星宇航空應該在這裡投資開航，台北與鳳凰城之間的商業成長令人驚嘆，這與星宇的服務水準完美契合。星宇為成為首家為鳳凰城提供直飛亞洲服務的航空公司感到自豪和榮幸。

對此，星宇航空回應，看好美國鳳凰城優良的商業與旅遊潛力，該城市已成為創新產業中心，友善科技產業生態系發展，吸引科技業大廠紛紛進駐。除瞄準商務市場，鳳凰城也坐擁豐富的觀光資源，壯麗的沙漠景觀與多樣的戶外活動，各式風情等著旅客前往探索。

星宇航空證實，台灣桃園-美國鳳凰城航線目標於2026年2月開航，目前航班細節尚待主管機關核准，敬請大家持續關注與期待。