黃仁勳：中國對輝達非常重要　晶片出口管制是錯的

▲NVIDIA創辦人黃仁勳。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

NVIDIA創辦人黃仁勳今日接受全球媒體訪問，黃仁勳也重申，台灣會持續成長，雖然近期美國希望製造業回歸，但這樣的重新平衡在新產業的開端是好的，大家也都需要新的計劃，但他也重申，中國的市場對NVIDIA來說非常重要，更直言他認為出口管制是錯的。

黃仁勳首先強調，台灣會持續成長，因為我們正處於在新產業的開端，這個新產業要製造AI工廠，且未來全球都會有AI基礎建設，就像網路一樣，未來全球都會有，但這可能要花十年的時間，但當他看著台灣，台灣到處都是工廠和建築，大家都急著要建造AI，儘管產能會有不同的地方，美國也基於國安及各種原因要做一些製造業，但這樣的重新平衡其實是好的，所以大家也需要新的計劃來應對。

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黃仁勳更說，設置產能後還要能為工廠提供能源，我們都需要經濟安全，但工業化及AI工廠需要能源，政府需要提供，但業界會提供科技技術，不管是核能、風力或其他，只要合適的，我們全都要，他也認為全球政府都應該要支持科技業工業化來建造AI基礎建設。

至於未來AI工廠仍需要面對折舊和升級的問題，到底要多久升級一次，黃仁勳則說，每年都要升級是因為在AI工廠中，效能就等於營收，工廠產能是被能源限制的，如果效能在相同能源下提升四倍，那營收就變四倍，所以升級帶來的是能源使用的下降，生產可以變更多，所以其實我並不要他們一次就買完，而是每年都買一點。

談到中國市場，黃仁勳仍強調，中國市場非常重要，因為中國有全球50%的AI研究者，之前DeepSeek就在NVIDIA的系統上運行了，中國之所以很重要是因為他們研究者不只很多還很棒，而且NVIDIA在中國有很大的市場，他認為明年全球會有50B的市場，那對NVIDIA來說是很大的市場，所以如果NVIDIA不能參與其中會很丟臉，且這樣還不能帶回稅收及獲利回到美國。

至於對出口管制政策看法，黃仁勳則說，他對此並不感到生氣，但這項政策是錯的，他也解釋，過去在拜登政府時期，NVIDIA在中國有9成的市佔率，但現在只剩下5成，但環境本身並沒有改變，中國仍然在持續進行研究，如果他們不用NVIDIA的產品，那他們就會用自己的，出口管制讓中國有政府的支持來加速發展，甚至老實說，如果NVIDIA不在中國，當地公司甚至還會更開心。

黃仁勳更解釋，伺服器晶片不像手機晶片，要被功耗瓦數限制，如果資料中心算力不夠，一片不夠就用兩片，那如果不讓NVIDIA在中國競爭，那他們只會轉向買華為等公司的晶片，所以他認為出口管制是錯的。

只是黃仁勳仍強調，政府當然有管制某項產品出口的權利，公司也當然會完全配合，只是政府也很清楚告訴公司，遵守規則，然後在規則底下做到最好，這就是公司現在在做的，在規則底下盡可能滿足客戶，不過H20被管制，黃仁勳也表示，他還在思考要怎麼解決。