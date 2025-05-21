碳化矽龍頭被爆破產股價崩跌近60％　陸行之：被中國內卷打趴

▲美國碳化矽（SiC）半導體製造商Wolfspeed。（圖／路透）



記者廖婕妤／台北報導

面對市場需求疲軟，以及川普關稅政策不確定性，碳化矽晶圓龍頭Wolfspeed經營出現困境，《華爾街日報》指出，Wolfspeed因債務出現困難，準備在未來幾周內聲請破產，消息傳出後導致其盤後股價崩跌近60％；對此，知名分析師陸行之感嘆，又一個被中國大陸內卷及特斯拉改技術（減少碳化矽用量）打趴的技術前沿公司。

報導指出，Wolfspeed努力應對工業及車用市場需求疲軟，以及川普關稅政策引發的不確定性；根據了解，該公司在拒絕債權人提出的幾項庭外債務重整建議後，開始尋求聲請破產保護，而這將需要得到過半數債權人的支持。

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Wolfspeed在本月稍早曾提出對其「持續經營」的質疑，並預計全年度營收將低於預期；預計2026年營收為8.5億美元，低於分析師預期的9.587億美元。

對此，知名分析師陸行之表示，華爾街日報說狼同學要申請破產，盤後暴跌60%，又一個被中國大陸內卷及特斯拉改技術（減少碳化矽用量）打趴的技術前沿公司。

陸行之說，「有時候我真搞不懂，明明知道現金流快撐不下去了，最近幾個季度的資本開支還是高達營收的數倍，到底是想要買設備搏翻身，還是高管在倒閉前狠撈一票採購回扣。你們猜猜我在追蹤的科技公司，哪家淨負債對股東權益比率也高達174%，誠屬岌岌可危的同學。」