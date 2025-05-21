輝達台灣新總部不怕地緣政治　黃仁勳笑回：只是需要更多張椅子

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

NVIDIA創辦人黃仁勳今日接受全球媒體訪問，針對外媒提問NVIDIA在台灣設立台灣辦公室，是否代表認為地緣政治風險是穩定的，對此黃仁勳展現他的幽默，表示他其實「只是需要更多椅子」，並表示迫不及待看到有人用「NVIDIA CEO說他需要更多椅子」這樣下標，但他仍解釋，其實會買新辦公室，真的就是因為NVIDIA在台灣30年了，且仍在台灣擴張，辦公室真的不夠大，他也希望，世界能夠都保持穩定。

黃仁勳面對外媒提問台灣辦公室，當外媒提到地緣政治風險時，黃仁勳打斷他表示，他只是需要更大的建築，且NVIDIA已經台灣三十年了，他不是突然要開什麼新的店，他只是要換一個更大的辦公室，台灣有350個夥伴，且正在繼續成長，這不是什麼國際新聞。

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黃仁勳也解釋，為何會需要更大的辦公室，是因為現在的辦公室，已經不能放下更多椅子，如果一個人坐下，一個就要站起來，當他看到，他就問說「他們不能同時坐下嗎」，員工就說「椅子不夠」，黃仁勳就笑說，這很簡單，那就買個新辦公室，就放的下足夠的椅子，如果夠大，還會有足夠的廁所用。

黃仁勳也笑說，他之所以這麼稿笑的方是回答，其實是因為真的就是這樣。

黃仁勳最後也重申，他認為美國應該要加速AI發展，不然競爭很快就要來了，面對中國的市長，至少要有美國科技參與其中，他最後也說，他希望全世界都很穩定，穩定非常重要，在任何地方都是，我們現在處於AI產業開端，講到這邊他也重申，「我需要更多椅子」。