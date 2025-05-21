旅展也要AI化！CloudMile萬里雲助東南旅遊打造「AI魔鏡」選旅體驗

▲CloudMile萬里雲助東南旅遊打造「AI魔鏡」選旅體驗。（圖／CloudMile萬里雲提供）

記者高兆麟／綜合報導

亞洲最具指標性的觀光盛會之一「2025 TTE 台北國際旅展」將於 5 月 23 日至 26 日在台北世貿盛大登場。今年東南旅遊宣布攜手 AI 技術服務公司 CloudMile 萬里雲，於展場推出「AI 魔鏡智能選旅」互動體驗，現場民眾只要自拍照片，即可由 AI 智慧分析，推薦最適合你的個人化旅遊行程，不但免排隊、免比價，還有機會抽中萬元行李箱等超值好禮。

「AI 魔鏡智能選旅」由 CloudMile 萬里雲為東南旅遊提供技術協助，整合最新 AI 人臉檢測與表情辨識技術，結合服裝顏色分析與圖像標籤，並串連 Google Workspace 雲端應用，打造出獨一無二的 AI 旅行推薦體驗。參展消費者只需站在互動裝置前自拍一張照片，AI 將即時辨識使用者的情緒與穿搭風格，從東南旅遊豐富的旅遊電商資料庫中，自動生成最適合消費者的個人化行程，並以專屬簡報方式展示推薦行程亮點，提供一站式的智慧選旅服務。

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特別的是，此次體驗更進一步串接東南旅遊線上電商平台，讓消費者可於現場即時掃描 QR Code，以手機查看個人化推薦行程的詳細內容、行程特色與售價，不需人擠人排隊比價，就能快速掌握最適合自己的旅遊提案，大幅提升選旅效率與便利性。

此次合作是 CloudMile 萬里雲持續推進生成式 AI 與多模態 AI 技術落地的重要里程碑。CloudMile 萬里雲成立以來，已累計服務超過 1,200 家企業與機構，涵蓋政府單位、國際半導體領導企業、亞洲知名零售品牌、金融金控集團、傳統製造產業與新興數位原生品牌。近年更積極協助旅遊、教育、醫療、零售電商等垂直產業導入 AI 智能服務，協助企業優化營運流程、提升客戶體驗與決策效率。

CloudMile 萬里雲此次協助東南旅遊導入「AI 魔鏡智能選旅」，是其擴展 AI 服務至旅遊體驗場域的重要實踐，進一步驗證生成式 AI 技術不僅能協助企業內部工作流程優化，更能驅動消費者端的創新服務應用，實現 AI 與產業深度融合的下一步。

CloudMile 萬里雲表示，此次「AI 魔鏡智能選旅」體驗將於 5/23 至 5/26 在台北世貿「2025 TTE 台北國際旅展」東南旅遊展位限時登場。歡迎民眾親臨現場體驗最前線的 AI 選旅技術，除了可獲得一份專屬你的個性化行程推薦，還有機會參加抽獎活動，將萬元行李箱與豐富好禮帶回家，為你的下趟旅程做最完美的準備。