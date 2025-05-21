熙特爾新能源6月創新板上市　法人看好未來獲利展望

▲熙特爾新能源6月創新板上市。（圖／熙特爾提供）

記者高兆麟／綜合報導

熙特爾新能源（7740）預計在6月下旬創新板上市，對此永豐投顧也發布報告認為，熙特爾兼具硬體及軟體高度整合技術，隨著系統出貨增加，高毛利的 EMS 及維運代操量體持續放大，高純度 MIT 產品，有利爭取海外市場訂單，預估今年營收有望超過百億元，每股稅後盈餘更有望上看 18.4 元。

熙特爾新能源近日在文華東方舉辦創新板上市前業績發表會，現場滿座，同時也在場外設置相關產品產學合作展示，包括中央大學產學智慧微電網控制應用，以及幫助台大賽車隊開發及組裝新一代的動力電池模組。

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永豐投顧針對公司展望也表示，辰熙產線完工後，熙特爾具備自電池至操作平台的軟硬體整合服務，並向後延伸至售後的代操維運，提供客戶高整合度的一條龍服務。研究處看好熙特爾長期營運發展，未來將成為台灣全方位儲能系統領航者。評價方面，熙特爾國內同業過去一年 PE 平均區間為 9~44 倍，考量：(1)熙特爾兼具硬體及軟體高度整合技術，(2)隨系統出貨增加，高毛利的 EMS 及維運代操量體持續放大，帶來長期且穩定的獲利能力，(3)高純度 MIT 產品，有利爭取海外市場訂單，兼具軟硬實力的卓越特色具高度市場競爭力，營運展望樂觀，建議評價可參考同業 PE 中上緣。

永豐也指出，熙特爾專精於電池模組& BMS 研發設計/智慧 EMS 系統/維運管理，為全自主設計開發能力的儲能系統集成公司。透過轉投資公司雲永(中租持股 70%、熙特爾持股 5%)預估至 2026 年累積併網容量將達 225MW。此外與國內兩家上市櫃公司合資成立辰熙精密，專注於電池模組設計、電源管理技術研發，提供儲能系統一站式服務，於台中建置電池產線 2 條、虛擬電廠展示中心 1 座，辰熙電池累積出貨已達 596MWh。

永豐認為，辰熙於 4Q24 正式投產，2025 年預計電池出貨量體 800MWh+，MIT 產線成為熙特爾產品向海外市場輸出之利基。未來自有電池產品可搭配熙特爾軟體，打造高整合度系統出貨。辰熙電池模組軟硬整合能力優於市場同業產品，製造規模亦有望成為全台最大，有利於未來在維運上的競爭優勢。