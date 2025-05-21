創新點亮未來、專利鏈結世界　台灣創新技術博覽會徵展啟動

▲2024年創博會規模再創新高，吸引超過10,000名參觀者、50,000人次進場一睹台灣的科研成果。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

人類的創意與發明精神，向來是驅動社會進步的關鍵力量，每一次創新與每一項發明，都是改變世界的種子。一年一度亞洲指標發明盛會「台灣創新技術博覽會（創博會，Taiwan Innotech Expo）」將於今年10月16日至18日於台北世貿一館登場，現正開放參展報名，外貿協會邀請發明人向世界分享創新發明的靈感與成果，把握進軍國際的黃金機會。

「台灣創新技術博覽會」由經濟部、國家科學及技術委員會、農業部、國防部、教育部、勞動部、衛生福利部、環境部、數位發展部、國家發展委員會及中央研究院等11個部會聯合主辦，智慧財產局及產業發展署策劃，由外貿協會及工研院共同執行，創博會串聯政府、產業與學術研究資源，致力於打造一個讓技術被看見、讓創意被發掘的舞台。

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創博會規模已連續3年成長，2024年共有來自20國431家廠商、使用1,235個攤位，展出超過千項發明技術，3天展期吸引超過50,000人次進場參觀，更有來自南韓、新加坡、紐西蘭、菲律賓、泰國等國的政府單位、科研機構及公協會參與，見證臺灣躍升為全球創新匯流的重要據點。

2025創博會規劃「發明競賽區」、「三大主題館」、「專利商品區」、「周邊服務區」及「台灣專利超級站」等多元展區。其中，智慧局主辦之「發明競賽區」設立鉑金、金、銀及銅等獎項，表揚具創新與商品潛力的技術與作品，促進跨產業合作與應用；「專利商品區」展示已商品化之專利產品，展期開放零售，讓創意走入日常、走向市場。

「周邊服務區」串連設計、專利與媒體資源，為發明人搭起前進的橋樑。「台灣專利超級站」精選國際發明大賽得獎專利，展現台灣技術實力與國際視野。

展期間亦將辦理產業趨勢研討會、採購洽談會、主題導覽等活動，協助參展者拓展商機、累積能量，讓創意不只是作品，而是未來產業的起點。

2025年台灣創新技術博覽會現正熱烈報名中，國內發明區於6月6日前報名完成可享早鳥優惠。2025台灣創新技術博覽會，期待攜手發明人們一同實現改變世界的夢想。更多相關訊息可至展覽官方網站查詢：www.inventaipei.com.tw 或e-mail：invent@taitra.org.tw