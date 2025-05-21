ITIC助攻「TAI1」AI加速器　四年1.8億投資60個新創團隊

▲ITIC助攻「TAI1」AI加速器。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

人工智慧（AI）浪潮席捲全球，台灣不落人後！全台首個聚焦AI領域的新創加速器「TAI1」21日於InnoVEX國際新創展會上正式啟動，該計畫由國內最大企業加速器StarFab聯手NVIDIA Inception計畫共同發起，匯聚國內外產業龍頭資源，打造全球最具影響力的AI新創培育平台。

值得一提的是，台灣關鍵深科技創投機構—ITIC創新投資公司（以下簡稱ITIC創新）亦宣布投入支持此一計畫，為入選新創團隊提供每隊300萬元早期資金支持。為協助新創團隊專注發展而無後顧之憂，ITIC未來四年內也計畫投資60個AI新創團隊，總金額上看1.8億元，透過資金挹注、策略結盟，加速台灣AI實力邁向國際舞台。

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AI正重塑全球產業版圖，從製造、醫療到金融、零售無一倖免。台灣在AI晶片製造與伺服器供應鏈上的關鍵地位，使其成為全球AI應用落地與驗證的理想基地。TAI1加速器正是看準此優勢，由StarFab提供企業加速經驗，NVIDIA Inception支援運算與全球網絡，再加上ITIC創新提供早期資金及創投策略，共同打造台灣AI創新生態系。該加速器未來將協助團隊鏈結製造業、智慧醫療、機器人等核心領域，與指標企

今日TAI1加速器啟動儀式的現場可謂冠蓋雲集，出席者包括國發會副主委詹方冠、電電公會榮譽理事長李詩欽、台灣雲協副理事長劉瑞隆、ITIC創新總經理余宛如、NVIDIA全球副總裁劉念寧與StarFab董事長劉晏蓉等人，為台灣AI創新里程碑共同見證歷史性一刻。

▲ITIC總經理余宛如。

「我們希望扮演創投推手，讓更多AI技術在台灣生根發芽。」ITIC創新總經理余宛如表示，ITIC長期專注於新技術轉移與創投投資，致力於鏈結資金與產業，協助創新技術在台灣落地。ITIC此次加入TAI1計畫，希望以創投角色推動更多AI創新團隊落實應用，強化台灣產業轉型升級，打造兼具創新與韌性的經濟護城河。

另外，為協助新創團隊無後顧之憂專注發展，ITIC創新採用矽谷通行的SAFE（未來股權簡單協議）模式進行投資，簡化融資流程、降低創業初期壓力。ITIC創新預計在未來四年內投資60個AI新創團隊，總投資金額將達新台幣1.8億元。

余宛如表示，ITIC助攻TAI1加速器的推動，希望拋磚引玉吸引更多資金「資持」台灣AI新創。在總統賴清德的「AI產業化、產業AI化」政策願景，以及政府AI十大建設與AI百億新創基金等國家戰略下，ITIC創新與TAI1加速器將共同打造全球AI創新人才與技術的聚集地，邁向台灣成為全球AI強國之列。