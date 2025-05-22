興達電廠爆偷開燃煤機　台電澄清：3號、4號機組尚未除役

▲興達電廠。（圖／資料照）



記者廖婕妤／台北報導

興達電廠被爆料連續開3天，外界質疑是不是電力不足，對此，台電發言人蔡志孟說明，興達3號、4號機組除役時間分別是今年12月及明年12月，近期有些機組大修，且發生和平電廠跳機狀況，因此最近備轉容量率有低於8％以下，才會啟動興達的3號跟4號機，是符合當時台電對於更新改建時的環評承諾。

台電發言人蔡志孟表示，興達電廠其實除役都還沒到，3號機是今年的12月，4號機是明年的12月才除役，台電在興達更新改建的環評承諾裡面有提到，在改建的同時，興達未來會轉成是備用的電力，必須要在備用容量在8％以下才能啟用，全年必須維持在一定的時數720小時以內去做運轉。

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蔡志孟指出，最近確實因為有些機組還在大修中，剛好發生和平電廠機組有跳機，加上部分機組在檢修之後維修發現管線還要再重新檢視，最近的供電情況，確實備轉容量率有低到8％以下，所以最近幾天才啟動興達的3號跟4號機，它是符合當時台電對於更新改建時的環評承諾。

至於核管法若修訂完成是否會重啟核電，蔡志孟說，昨天核安會也講到了，必須在他們訂定的相關執法，台電必須要去檢查相關的項目出來之後，再去評估怎麼樣根據執法所規定的一些程序，去做相關的後續動作。

另有台電員工爆料4月15日的備轉容量率只剩下20%，蔡志孟澄清，台電員工的爆料是時空錯置，是指去年的4月15日，去年的0403花蓮大地震後，對於一些基礎震後的損傷在4月15日左右顯現出來，所以有幾部機組因為那時候地震的影響，造成了一些故障，所以才造成那一天備轉容量比較低一點。

關於有台電基層員工爆料說，台電內部有在調查手機洩密的問題，蔡志孟強調，有關台電員工的爆料都是拿去年的事情來講，再次澄清一下，從去年開始，因為這件事情其實造成了誤解之後，其實我們都已經一再的澄清，沒有這件事。