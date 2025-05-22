羅智先談入主Yahoo、PChome「不是要整合」　花3-5年恢復信心

▲統一集團、統一超商董事長羅智先。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台南報導

統一超（2912）今（22）日召開股東會，針對電商布局，羅智先強調，併購Yahoo及PChome不是想要整合，兩家各自有特色，可能會花3、5年時間協助他們恢復正常優秀的基礎。

羅智先表示，近日媒體都一直在報導AI相關議題，但是AI真的成形了嗎？電商只是一個工具，透過科技的發展以及很多人持續投入，讓經濟模式不斷成長；統一超在電商的布局才剛開始，剛開始練習進入到世界。

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羅智先指出，現在大家比較熟悉電商，已經不斷發展各種營運模式，但現在看到的這種模式，將來會變成誰比較優惠誰就吸引消費者，很多業者都在發展新的模式，統一買Yahoo及PChome沒有整合的議題，每家各有特色，只是希望把原有特色能恢復到正常，Yahoo及PChome是本來就存在的平台，只是過去有受到大環境因素阻礙發展，但拿掉這些因素之後，現在電商投資都還在復原期，員工、消費者、供應商都要恢復信心，可能要花3、5年，原來體系就有優秀基礎。

另統一超近期也持續投資外送平台foodomo，羅智先說，外送平台最大意義是跟消費者距離非常近，會很嚴肅思考這方面還能做什麼事情，任何對我們跟消費者距離越接近都會檢討。