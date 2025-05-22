林口房市熱度降溫　從追價到信用管制後買氣銳減4成

▲新北市林口憑藉機場捷運線、三井Outlet Park及產業園區等重大建設，近年房市發展備受矚目。（圖／有巢氏房屋林口捷運站前加盟店提供）
記者張雅雲／高雄報導
新北市林口憑藉機場捷運線、三井Outlet Park及產業園區等重大建設，近年房市發展備受矚目，買氣噴發吸引不少民眾購屋。專家表示，去年第七波信用管制後，買賣雙方價格認知出現落差，成交量消風4成，近期已出現1成的議價空間。
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▲林口有環球購物中心林口A9、林口東森集團總部等大型商場林立，採買方便，且公園綠地多，相當適合自住客居住。（圖／有巢氏房屋林口捷運站前加盟店提供）
有巢氏房屋林口捷運站前加盟店店長洪維駿表示，雖然輝達最終選擇進駐北投，但林口成長前景持續看好，附近包括有林口新創園區、新北AI+智慧園區、華亞科技園區與龜山工業區等多個高科技產業園區。
加上艾司摩爾（ASML）在林口設有智慧製造中心，可吸引更多產業及新創公司進駐，進一步帶動區域經濟。
▲林口買方族群相當多元，主要包括小家庭、新婚夫妻、企業中高階主管及科技人等，。（圖／有巢氏房屋林口捷運站前加盟店提供）
該區又有三井Outlet、環球購物中心林口A9、林口東森集團總部等大型商場林立，採買方便，且公園綠地多，相當適合自住客生活。
洪維駿指出，林口房市以大樓為主，屋齡5年內，單價已突破每坪70萬元，主力3房總價約2500~3000萬元，而屋齡5~10年的物件，則在每坪60萬元左右，3房總價約2000萬元上下。
▲有巢氏房屋林口捷運站前加盟店店長洪維駿表示，林口相較信用管制前，幾乎無議價餘地、甚至需不斷追價才有可能成交的狀況，目前議價空間已經擴大至1成。（圖／有巢氏房屋林口捷運站前加盟店提供）
林口買方族群相當多元，主要包括小家庭、新婚夫妻、企業中高階主管及科技人等，此外，該區自住客與置產客比例約7：3，有高達3成的已購客，為看好林口長期發展的置產客，多為長期持有，多為購屋後先規劃出租，目前該區3房月租金約4~4.5萬元，投報率具吸引力，買氣一向相當穩定。
洪維駿說：「去年9月央行祭出信用管制後，雖然買方看屋意願持續存在，但買賣雙方在價格認知上存有明顯落差，成交量大幅衰退約4成，」相較信用管制前，幾乎無議價餘地、甚至需不斷追價才有可能成交的狀況，目前買氣明顯消風，議價空間已經擴大至1成。
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