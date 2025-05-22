擷發科與Axelera AI成戰略合作夥伴　攜手聚焦特殊場域解決方案

▲擷發科宣布與Axelera AI建立戰略合作夥伴關係。左為擷發科業務暨行銷副總經理王俊凱。（圖／擷發科提供）

記者高兆麟／綜合報導

ASIC 設計廠擷發科技宣布與歐洲邊緣 AI 晶片新創 Axelera AI 正式建立戰略合作夥伴關係。雙方於 2025 年 COMPUTEX 展會聯手亮相，展示最新邊緣 AI 技術成果，攜手切入無人機、國土邊境安全、校園安防等特殊應用領域，開創高效能 AI 推論在場域端的嶄新應用模式。

擷發科表示，此次合作充分結合 Axelera AI 的高效能 AI 晶片平台與 MICROIP 的AI 模型整合與系統優化能力，目標提供更具靈活性、效率與延展性的邊緣 AI 解決方案，協助全球系統整合商與終端客戶搶佔下一波智慧應用商機。



其中，MICROIP 攜手 Axelera 展示採用雙 Metis PCIe AI 加速卡的即時視覺辨識平台，支援 8K 高畫質影像串流與高精度物件偵測演算法，在邊緣設備上實現資料中心等級的 AI 處理能力，針對無人機應用、邊境巡邏、校園安全、工業監控等特殊場域任務型應用，提供即時反應與高效能部署的解決方案。



另外，現場同步展出搭載 phi3mini-512 小型語言模型（SLM）的Edge AI聊天機器人，於低功耗硬體平台上實現流暢自然的 AI 對話回應，突顯在AI模型壓縮、演算法優化與 SoC 整合上的技術實力，開拓 AI 生成模型於現場應用的新可能，適用於金融機構、醫療場所、校園導覽、公共設施等重視資料安全與隱私保護，但需要互動式Edge AI的運用場域。



擷發科技業務暨行銷中心副總經理王俊凱則表示：「我們觀察到來自無人機、邊境監控與校園安全等特殊場域的客戶，對於即時性與低功耗兼具的 AI 解決方案有日益明確的需求。透過此次與 Axelera AI 的戰略夥伴合作，我們將擷發在 ASIC 設計與 AI 平台開發上的深厚經驗，與 Axelera AI的高效 AI 晶片結合，不僅能加快系統整合，也幫助客戶快速打造真正落地、可量產的 AI 應用。這是一場軟硬整合與市場理解的強強聯手。」

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Axelera AI 全球通路銷售總監 John Wilkins 也表示：「擷發科技 MICROIP 是 AI 技術領域中值得信賴的品牌，我們非常高興與歡迎他們成為我們解決方案的合作夥伴。MICROIP 擁有深厚的技術專業、穩固的客戶關係，以及對創新的堅持，使他們成為推動我們先進Edge AI 解決方案拓展至更廣泛市場的理想夥伴。我們將攜手為Edge AI 的效能、效率與可近性建立全新的標準。」

擷發科指出，雙方的合作不僅聚焦於產品整合與技術協同，也將持續拓展 Surveillance（監控）、Drones（無人機）、Homeland Security（國土安全）、Campus Security（校園安全）等特殊場域的商機。合作內容涵蓋聯合開發、AI 模型與資料架構客製化設計，提供 OEM、系統整合商與開發者一站式、高效能的Edge AI 解決方案。