快訊／台積電漲11元至993　台股開盤上漲95點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（23日）以21766.24點開出，指數上漲95.28點，漲幅0.44％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲11元來到993元，漲幅1.12％；鴻海（2317）上漲3元至156元；聯發科（2454）上漲10元至1335元；廣達（2382）上漲1.5元來到269元；長榮（2603）上漲1元至261元。

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美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌1.35點或0.0％，收在41859.09點；標準普爾500指數下跌2.6點或0.04％，收5842.01點；那斯達克指數上漲53.1點或0.28％，收在18925.74點；費城半導體指數下跌27.24點或0.57％，收4775.47點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 41859.09 ▼1.35 －-0.0% S&P500 5842.01 ▼2.6 ▼0.04% NASDAQ 18925.74 ▲53.1 ▲0.28% 費城半導體指數 4775.47 ▼27.24 ▼0.57%

資料來源：證交所