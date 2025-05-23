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北市最低總價路段在哪裡？　「這條路」住宅均價不到千萬！

北市最低總價路段在哪裡？這條路住宅均價不到千萬！（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房產集團統計台北市近一年住宅總價最低的十大「親民」路段，其中北投區的溫泉路以987萬元的平均總價位居第一。(房市示意圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

在寸土寸金的台北市，想要擁有一個屬於自己的家，對許多人而言是個不小的挑戰。但即使在高房價壓力之下，台北市仍有幾處房價相對親民的路段。永慶房產集團統計台北市近一年總價最低的十大「親民」路段，許多路段房價不僅親民，生活機能也相當齊全。其中北投區的溫泉路及中和街，分別以987萬元和1296萬元的平均總價，分別位居一二。

北市這條路住宅均價千萬以下！
永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，這兩條路段皆位於新北投站周遭，溫泉路位於山腰處，路段相對偏僻，且腹地有限，多為老舊社區，是房價實惠的原因。近一年北投區溫泉路住宅平均總價僅987萬元，是全台北市平均總價最低的路段。陳金萍亦指出，北投區溫泉路因有豐富的溫泉資源，使該路段上有許多溫泉宅，消費者需多加注意是否符合自身居住所需。

至於中和街則位於新北投站西北邊，中和街開發較早，區域內老舊社區較多，房價因而親民，近一年中和街平均總價為1296萬元，為全市第二低。雖然中和街平均總價位居全台北市第二低，但是生活機能相當健全，路上餐飲店、量販店、公園綠地不一而足，著名的私立薇閣中學亦在附近。且隨著台北市危老都更持續推進，中和街也開始有新的預售推案，未來房價有望往上攀升。

一年交易150件　林森北路交易熱絡
提到中山區，往往聯想到高價住宅與繁華商圈，不過在此次統計中，中山區共有四條路段上榜，是上榜最多的行政區。其中位於民權東路和民生東路之間的錦州街，以平均總價1333萬元的房價位居第三，陳金萍表示，錦州街巷弄間的住宅以老公寓為主，因而維持較為親民的總價。不過錦州街擁有完整的生活機能，更鄰近捷運行天宮站，交通機能優異，成為眾多購屋族群的熱門地點。

而榜上第四名的林森北路則以近一年交易量150件成為此次統計最熱門的路段。陳金萍表示，林森北路因區段範圍廣、物件類型多元，加上地段生活圈較為特殊，仍存在價格相對親民的物件。陳金萍指出，林森北路地處精華地段，整條路段靠近多個捷運站，生活機能完善，周邊擁有知名飯店、超市與餐廳等，商業氛圍活絡。而近一年林森北路平均總價達1403萬元，相較台北同區段的精華地帶親民許多，對於預算有限的首購族而言，具有相當的吸引力。

而同樣坐落中山區的新生北路三段、雙城街均與林森北路相鄰，可說是和林森北路共享生活圈，不過因為新生北路三段、雙城街靠近北端，路段周邊的生活氛圍較為單純，因此價格也相較稍高。

最後，陳金萍提醒，路段房價通常會被生活機能、交通便利性所影響，消費者可以評估自己可負擔的價格區間，以地段、交通為輔，考量自身的需求及喜好，選擇理想中的住宅。

北市最低總價路段在哪裡？這條路住宅均價不到千萬！（圖／永慶房產集團提供）

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

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