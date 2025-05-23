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再駁中火「火力全開」　曾文生：故意遮掩燃煤發電下降事實

▲台電記者會。（圖／記者廖婕妤攝）

▲台電記者會。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

核三廠二號機除役後，國內發電狀況備受關注，台中市長盧秀燕指中火因此「火力全開」，對此，台電今（23）日下午舉行記者會，台電董事長曾文生再次強調，用火力全開來批評這中間有很大的不對等，「用火力全開來涵蓋，是故意遮掩燃煤發電每年持續下降的事實。」

曾文生表示，台中火力全開這件事，如果是要支持核能都是可以的主張，但如果用火力全開來批評，這中間有很大的不對等，90%火力依照台電系統的統計數字，去年台電系統燃氣發電佔比約47.3％， 燃煤佔比約31.1％，而今年燃氣佔比會達52.2％、燃煤佔比會剩下26.9％，因此，「用火力全開來涵蓋，是故意遮掩燃煤發電每年持續下降的事實」。

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曾文生指出，若是主張恢復核能，要搞清楚天然氣跟核能都是清潔能源，核三二號機停役之後發電狀況，整個系統來看確實發生機組跳機狀況，但拿5月17日至5月20日的狀況來比較，就是告訴我們核三要無照繼續運轉，這不是合理的主張。

曾文生強調，台中燃煤不是火力全開，從今年1月1日到5月22日為止，台中電廠燃煤機組發電量比去年同期少，用一天來看燃煤機組白天都在降載，太陽光發的好就是綠電先行，黃昏太陽光電減少，燃煤就會逐步升載，這是每天台中電廠調度過程。

曾文生也說，台中電廠一直是大家高度關注的火力電廠，時刻都在監督運轉狀況，2019年就不曾10補機組全開，空污季只開7部，燃煤量從1800多噸降低到1200萬噸，減煤減了三分之一，空污排放減了8成；台電都是依照承諾執行，台中電廠用煤量沒有超過1260萬噸，今年目標降到1100萬噸，會遵照承諾執行，都是依照整年度來計算，不是用一兩天用煤來評價，用幾天系統震盪否定台電努力非常不公平。

關鍵字： 台電曾文生能源政策燃煤核三廠

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