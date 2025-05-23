曾文生再強調「興達運轉是依法調度」　夏季夜尖峰可維持7％

▲台電記者會。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

興達電廠日前因連續開3天，加上夏季用電高峰將至，遭外界質疑是不是電力不足，台電今（23）日召開記者會，董事長曾文生重申，興達電廠3、4號機將陸續於今年12月與明年12月除役，在除役前，若預估備轉容量率超過8%，就不會啟動這兩部機組，這是依據環評承諾進行合規調度。

曾文生指出，近期因氣溫攀升，用電量增加，部分機組進行測試或突發故障，20日和平電廠2部機組故障，林口機組也發生破管事件，導致約300萬瓩的供電能力受影響；台電預估5月21日至23日期間夜間備轉容量將低於8%，因此依規啟動興達3、4號機作為緊急備援，以穩定供電。

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曾文生強調，機組調度是基於全電網的運轉情況做出整體規劃，並非針對一兩天的供電狀況來做決策；依目前調度原則，優先使用綠電，其次為減煤策略，即便面對超過300萬瓩機組同時出狀況的挑戰，台電仍透過靈活調度維持備轉容量率於6%以上。

針對近日連續發生機組跳電情況，曾文生指出，自去年0403強震以來，部分電廠仍在陸續檢修中，也正積極釐清多部機組同時故障的原因，以防類似事件重演。

至於今年整體用電規劃，曾文生表示，早於去年就已開始排程，將核三廠二號機除役等變數納入考量，預期今夏夜間備轉容量率仍可維持在7%左右，所有調度資源也會妥善應用，除非發生故障，否則緊急備用機組原則上不會啟動。