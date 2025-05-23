台驊旗下T3CO韻驊共享辦公室創業者的第二個家　週年慶前開始獲利

▲台驊創辦人顏益財、韻驊董事長林玉文、韻驊經理李亞璇一起切蛋糕慶祝。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股集團(2636)旗下共享辦公品牌T3CO韻驊，今(23)日下午舉辦營運一週年慶，集團創辦人顏益財親自出席，分享其多年創業歷程與企業經營的核心理念，與新創夥伴們分享創業歷程中的甘苦交織與體悟分享。顏益財透露，屬於台驊百分之百子公司的韻華，今年首季就已開始獲利。

韻驊共享辦公室目前出租率已超過八成，今年活動現場規劃自由交流時段、互動抽獎與茶點輕食，期望透過多元的活動內容，促進創業者間的交流合作，激盪新一輪的創意與機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

顏益財指出，自T3CO正式開幕以來，始終秉持台驊控股「Technology（創新）、Trust（誠

信）、Total Solution（整合服務）」的核心價值，持續投入資源，優化辦公空間與整體設備，從電子升降桌、輕隔間座位，到會議室、淋浴間、哺乳室等細緻配置，皆展現我們對細節與使用者感受的重視。

▲顏益財與共享辦公司租客合影。（圖／記者張佩芬攝)

他表示，T3CO不僅是一處工作場域，更是創業旅途中的一處落腳點，期盼打造的是一個兼具專業質感與人文溫度的空間，讓在此工作的夥伴們，皆能感受到歸屬與向前的力量。

T3CO位於台北信義區核心地段，占地375坪，擁有開闊高樓層視野與完善設施，提供流動座位、固定工位、獨立辦公室等多元選項。無論是懷抱創意啟程的新創團隊，或正穩步成長的成熟企業，都能在這裡找到屬於自己的定位與支持。

此外，T3CO亦開放空間租借，配備專業音響與投影設備，最多可容納50人，是舉辦講座、說明會、活動分享的理想場域。不僅如此，T3CO 更重視社群的養成與資源的交流。

過去一年舉辦多場主題工作坊、產業對談與會員專屬Happy Hour，協助會員在早期階段即能連結合作夥伴、拓展事業網絡。這次週年慶，不僅是一段旅程的回顧，更是韻驊向每一位支持T3CO的會員與夥伴，獻上最誠摯感謝的時刻。

顏益財表示：因為有你們一路相伴，我們才能不斷前行，持續創新，讓空間不只是空間，而是一份被承接的信念與夢想。未來，我們期盼與所有夥伴攜手並肩，走向更多可能與精彩——就如同我們始終堅信的品牌精神："Where ambitions set sail."

在這裡，相信，每一份創意、每一段努力都值得被承載。T3CO正是為這樣的信念而生——讓創業者在此啟航，從心出發，勇敢航向更遠的夢想彼岸。願每一位在這裡努力追夢的夥伴，都能乘風破浪，帶著初心前行，讓夢想真正啟

航。