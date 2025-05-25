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黃仁勳來台供應鏈不漲「士林概念股」反飆　老謝：輝達到轉折點

▲▼輝達創辦人暨執行長黃仁勳21日舉行國際記者會，面對五花八門的問題黃仁勳都耐心以對。（圖／記者湯興漢攝）

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳來台行程滿檔，老AI股未再瘋漲，不過黃仁勳宣布台灣總部落腳北士科後擁有士林資產的「士林三寶」新紡（1419）、士紙（1903）、士電（1503）與士開（5324）周漲幅落在5.71%至55.93%之間，財信傳媒董事長謝金河臉書發文「輝達可能到了轉折點」，並認為黃仁勳帶起的AI革命一直是撐起台股的重要動能，這次似乎走到強弩之末。

以下是謝金河臉書全文：

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輝達盛世可能到了轉折點

黃仁勳掀起的Ai革命狂潮，今年進入第三年，但力道已逐漸減弱。23年黃仁勳在赴台大畢業典禮前一天晚上逛饒河夜市，他手上拿著麻花捲，一派輕鬆逛夜市。有人在FB上po出照片，從此黃仁勳旋風刮不停。

每一次來台，他宴請供應鏈老闆，逛夜市，吃美食，總會創造很多新話題。我記得有一次坐高鐵，坐在我旁邊的一位有年紀的先生，他正拿著放大鏡比對黃仁勳後面背板的那些公司。因為上面有名字的公司經常成為股市的明牌。

例如，去年六月，在黃仁勳背後的背板上出現慧友的名字，結果演講後，慧友連續漲九個停板，股價從19.75漲到118.5元。廣運從48.9元漲到140元，黃仁勳欽點的所羅門從33.4元漲到187.5元。所有和黃仁勳一起吃飯的供應鏈成員，不管是伺服器或散熱，機殼廠商，股價都翻好幾翻。

今年黃仁勳照樣吃美食，照樣宴請供應鏈老闆，黃仁勳也是COMPUTEX展最受歡迎的貴賓，但今年的AI供應鏈並沒有帶來太多的亮點，唯一的亮點是輝達的海外研發基地落腳北士科。

如果從股市的反應來看，上周鴻海跌2.53%，廣達跌4%，技嘉跌1.73%，華碩電腦跌1.89%，光寶科技跌0.98%，緯頴跌100元，跌4.2%⋯⋯只有仁寶漲3.06%，這是因為仁寶電腦的未來總部在輝達預定地的旁邊。

上周什麼漲最多？新光紡織一周大漲55.93%，士林紙業漲26.04%，土林開發漲21.1%，士電漲5.71%，好像只有名字前面有「士林」的公司股價上漲。黃仁勳帶起的AI革命一直是撐起台股的重要動能，這次似乎走到強弩之末，背後到底有什麼問題？

這兩天我看到童文薰的「非同凡響」，她的觀點點出我心中的疑慮，一個是中國是很大的市場，輝達會全力服務中國市場，滿足中國市場。另一個是制度基因。這個節目秀出一張紫光集團趙偉國等六個人的照片，這些人如今都遭到拘押。

一直以來，AI都是一場技術的競賽，輝達市值一度到3.716兆美元，這是因為輝達的不可替代性，還有輝達領先對手，且差距很大。現在黃仁勳回頭說中國市場很大，要全力滿足中國市場！這個現象在90年代，台灣眾多的企業老闆都這麼說，這些當年說中國市場很大的企業，今天都遭遇很大的困難。如今他跟進，這是危險的訊號。

黃仁勳出來反對川普對中國的晶片管制，他說在拜登時代初期，輝達在中國市佔率95%，如今因為管制降到50%，他認為是晶片管制製造中國崛起的機會。殊不知，美中角力將來最核心的戰略會在AI及量子科學，中國一定挾擧國之力全力挺進！如果中國可以自製Ai晶片，輝達在中國的市佔率也可能降到零，如果有這麼一天，輝達的價值會剩下多少？

最近大家都看到新聞，華為化整為零，背後扶持20家半導體企業，這次輝達幫忙中國開發降規板的H20晶片，不必使用台積電先進封裝技術，這可能加速中國供應鏈的崛起，中國製造的驚人優勢很快會讓輝達嚐到苦頭。

今年元月27日Deepseek問世之日，我曾說Deepseek如果輕鬆成功，輝達將走下神壇！那天輝達股價重挫16.89%，從這一天開始，輝達再也沒有回到過去的高價，台積電也受到影響。

過去輝達照亮台積電，也照亮台灣，如果黃仁勳沒有看清楚未來地緣政治中的輝達角色及定位，輝達的未來令人擔心，這不但影響輝達股東，也影響台積電，更影響台灣！

關鍵字： 黃仁勳輝達北士科AI謝金河

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