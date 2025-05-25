川普放話引爆美股恐慌　輝達財報周三登場成市場關鍵

▲輝達將於28日美股盤後公布2026會計年度第一季財報。（圖／新華社）



圖文／CTWANT

美國金融市場本周一（26日）逢國殤日休市1日，投資人接下來目光轉向輝達（Nvidia），其股價表現將足以左右大盤。輝達將於周三（28日）美股盤後公布2026會計年度第一季財報，多位華爾街分析師維持買入評等，目標價介於每股175至200美元。

美國總統川普對歐盟和蘋果再祭關稅威脅，讓已經籠罩在債務陰影的華爾街股市上周五（23日）再陷恐慌，終場四大指數齊步收黑。作為人工智慧 (AI) 晶片龍頭，輝達財報已成為投資界與科技圈盛事，市場屏息以待業績表現。

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根據外媒報導，Loop Capital分析師Ananda Baruah對輝達維持買入評等，目標價為175美元；KeyBanc分析師John Vinh同樣維持買入評等，目標價190美元；Cantor Fitzgerald 分析師給出200美元目標價；Susquehanna 分析師則設定180美元目標價。

Wedbush、Oppenheimer也對輝達給出優於大盤的評級。Oppenheimer分析師Rick Schafer預期，輝達將交出超預期的業績，儘管因美國政府限制而失去對中國的H20銷售，他仍給出175美元的目標價。

輝達股價過去1個月以來飆漲逾3成，自美國總統川普在4月2日「解放日」宣布關稅措施後的盤中低點算起，目前漲幅已接近55%。市場將密切關注輝達的業績表現，以及中美貿易政策對其未來營運的影響。

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