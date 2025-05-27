輝達利多外溢到哪？　八里房仲點名：1產品絕對受惠

▲輝達（NVIDIA）宣布將進駐北士科，八里房仲點名龍米路河景宅將受惠。（圖／有巢氏房屋提供）

記者項瀚／台北報導

輝達（NVIDIA）宣布將進駐北士科，新北哪些區域能受惠？八里在地房仲點名龍米路河景宅，其產品特殊，能吸引科技業高收入同仁，目前房價還不到北士科的一半，具補漲空間。此外，他也同時介紹了八里另外2大購屋熱區的特色與優勢。

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日前輝達（NVIDIA）宣布進駐北士科重劃區，引發熱議，周邊房市也紛紛看漲，除了北士科內，外溢效益還到哪裡？有巢氏房屋八里龍米加盟店東許哲瑋表示：「八里龍米路的河景第一排社區絕對受惠，該區過關渡橋就到北投，距離北士科近，開車約20分鐘即可抵達。」

許哲瑋進一步表示：「河景宅產品稀有，受高收入科技業人士青睞，該區河景宅屋齡分布在5~20年，坪數也相當多元，從小套房到上百坪的豪宅都有，成交單價行情在50~60萬元，只是當前北士科行情一半不到，未來絕對有補漲、跟漲空間。」

談到八里房市，許哲瑋指出，中庄段、台北港重劃區也值得關注，麗寶集團在該區收購了上萬坪土地，頗具開發潛力，未來台北港將取代基隆港，目前該區成屋單價行情在33~36萬元，預售新案則逼近4字頭，但仍屬雙北相對低基期區域。

▲八里中庄段、台北港重劃區房市發展也值得關注。（圖／有巢氏房屋提供）

此外，許哲瑋提到，淡江大橋預計在明年通車，對八里房市來說是一大利多，大幅增加交通機能，未來連接台61、64線都相當便利，預期將再吸引更多通勤首購族進駐。

八里還有一大購屋熱是舊城里，也就是八里舊市區，許哲瑋表示，該區以中古華廈、公寓產品為主力，優勢就是總價低、好入手，華廈屋齡多在20~30年，成交單價約28~30萬元，總價800萬元左右即可入手；公寓成交單價行情則在22~25萬元，總價僅需600多萬元。





▲許哲瑋介紹八里3大購屋熱區，分別是龍米路河景宅、中庄段與台北港重劃區、八里舊市區。（圖／有巢氏房屋提供）

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