凱基證券「AI助理」展現未來券商新風貌　為投資人打造財富「智」勝策略

▲凱基證券AI助理服務再升級，同時推出「贏家」功能打造一站式理財資訊服務平台。（圖：凱基證券提供）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預言AI將引發新一輪工業革命，透過AI智能理財也成為最頂尖的投資趨勢。凱基證券作為引領數位科技趨勢的券商，憑藉專業團隊和AI頂尖智能的「雙腦」優勢，領先同業隨身e策略APP的「AI助理」功能不斷進化升級，近期再推出「贏家」功能，整合台股、複委託與財富管理三大領域，提供跨業務一站式理財資訊服務，透過兩大智能服務賦能，成為投資人的理財領航者，貼心為客戶提供專屬財富智勝策略和輕鬆的投資體驗，展現未來券商新風貌。

AI智能全面進化 即時傳遞個人化關鍵訊息

凱基證券「AI助理」為業界首家AI模型預測能結合AI技術與專業分析師的「雙腦」智慧，憑藉AI頂尖技術跟大數據，推出至今已創下單月最高25萬人次使用的傲人紀錄，成為許多人投資下單前的重要參考工具。

「AI助理」以擬人化方式一鍵提供上市櫃近2,000檔個股AI分析預測，針對投資人需求再升級新增三大功能，包含1.法說會重點解析與操作建議：即時解讀個股法說會內容，萃取關鍵資訊，並依據市場反應與基本面，提供具參考價值的操作建議；2. 即時新聞與事件解析：針對個股相關新聞或突發事件，盤中即時提供深入解析，協助投資人快速掌握事件影響，搶得市場先機；3. 多面向AI預測模型：結合技術面、籌碼面與基本面三大分析維度，AI模型預測個股未來短、中、長期的股價漲跌方向與機率，提供多元投資策略參考。

有別於業界，凱基證券更是首家券商推出個人化智能推播，能夠根據客戶的庫存、自選股及交易行為偏好，於盤前、盤中、盤後提供個人所需資訊，包含研究報告、市場趨勢、技術分析和帳務資訊等關鍵訊息，主動依據客戶投資需求，提供客製化關鍵洞察資訊、讓客戶輕鬆掌握市場變化佈局財富。

而近期再領先市場推出「贏家」功能的一站式理財資訊服務平台，讓投資人以最直覺、最便利的方式，掌握全方位投資脈動，不僅每日提供最佳選股策略、即時更新台股盤勢研究報告以及個股目標價、增減持股建議與報告摘要，更貼心提供「凱基股股漲」及「財經要雯」等影音節目，滿足通勤族、銀髮族與視障族群的多元需求，備受市場稱讚。

同時凱基證券秉持「公平同理、待客如己」的精神，致力打造友善金融環境，憑藉智能創新成為客戶的智慧夥伴，提供如同理專、營業員真人服務的溫度，並結合全台首家通過APP無障礙認證的「隨身e策略」使用介面，讓投資理財走進視障、身障、高齡者等數位金融弱勢族群的日常。

科技輔助紀律投資 「凱基e起存」精準對抗市場波動



面對川普關稅重磅來襲，引起金融市場動盪不安，更需要科技輔助紀律投資，因此近期不論是定期定額買入市值型、高股息ETF或布局績優美股等，藉由長期分攤成本於股價回檔時逢低買入的投資策略，都受到許多投資人關注。凱基證券為鼓勵投資人持續透過紀律投資穩健獲利，即日起舉辦「凱基e起存」活動，不僅提供小額存股低門檻及手續費均一價，更攜手電商平台citiesocial推出「存股購物祭」優惠，即日起透過凱基證券定期定額並成功扣款，即可領取300元citiesocial抵用金，扣款達指定門檻再抽5,000元購物金。

▲凱基證券舉辦「凱基e起存」活動，攜手citiesocial推出優惠，定期定額成功扣款即可領300元抵用金。（圖：凱基證券提供）

凱基證券表示，「存股購物祭」自即日起至2026/1/31，不論新舊戶皆有機會獲得多項存股好禮，完成台股、美股個股或ETF定期定額交易，成功扣款即享citiesocial抵用金300元；單月成功扣款達新臺幣3,000元，可再獲得1次 citiesocial購物金5,000元的抽獎機會，累計次數無上限，購物金兌換序號可選購日本、韓國、歐美和台灣的智能3C、人氣精品及戶外旅遊等多項優質產品。

財管服務、數位創新實力獲五項大獎肯定 智慧理財首選夥伴

此外，凱基證券全方位滿足投資人財富管理與資產配置的需求，專業團隊解決客戶理財痛點，提供頂尖AI智能理財服務，成為投資人最貼近的理財夥伴，贏得專家及客戶的信賴與肯定，因此榮獲《財訊》2025財富管理大調查「最佳財富管理獎」、「最佳服務獎」、「最佳數位智能系統獎」、「最佳私人銀行獎」及「創新信託服務獎」等五項殊榮。

▲凱基證券榮獲財訊2025財富管理調查五大獎項，由經紀暨財富管理通路處主管孫成保(中)、財富管理處主管阮建銘(左)及電子商務部主管鄭嘉慶代表領獎。（圖：凱基證券提供）

凱基證券持續落實「不為產品找客戶，是為客戶找適合產品」的理念，打造「全生涯階段財管服務」提供各項解決方案，例如率先同業推出母子基金組合服務，結合分批進場、自動停利和資產配置等策略，協助客戶穩健累積財富；針對國人複委託美股規模攀升，推出全新「即時美股」服務，提供即時報價行情與動線流暢的交易體驗；導入「退休理財顧問認證(RFA)」及獨家「專業ETF顧問認證(ETFP)」，強化銷售團隊專業能力；同時主動提供ETF研究報告、投資策略、解決方案等差異化的服務，致力成為國內首家「ETF專業券商」。

智能驅動私銀級財管體驗 理財分公司擘劃財富增值藍圖

同樣以落實「以客戶為中心」的核心價值為目標，凱基證券首家全財管服務的理財分公司-天母貴賓理財中心提供投資人媲美私人銀行等級的財富管理服務，致力滿足高資產客戶日益多元的理財需求。天母地區素以獨具一格的人文薈萃與國際化氛圍聞名，區內聚集眾多高資產人士，且工商與金融需求持續升溫，凱基證券基於客戶對理財規劃的信賴及需求，首先於此設立全新貴賓理財中心，重新定義國內證券業的服務格局。





▲凱基證券首家理財分公司-天母貴賓理財中心揭幕，由凱基證券總經理方維昌(中)、經紀暨財富管理通路處主管孫成保(左三)、財富管理處主管阮建銘(右二)與專業團隊暨貴賓共同出席剪綵儀式。（圖：凱基證券提供）

凱基證券深知高資產客戶對隱私保護與專屬服務的重視，因此理財分公司環境經過精心設計，確保每位客戶均能在一個安靜且尊榮的氛圍中進行投資決策，迎賓櫃台、沙發及桌椅邊緣皆採圓弧設計避免銳角碰撞，極力提供各年齡層來訪貴賓享有安全、放鬆及無障礙之理財空間。在服務層面上，貴賓理財中心更突破傳統券商理財服務範疇，首創家族資產規劃服務，並參考國外大型券商長期在財富管理上的成熟經驗，推動以「4D」維度的財富管理模式，包含「深度」深入市場分析捕捉投資機會、「多維」提供全方位資產配置方案、「動態」根據市場變化靈活調整策略及「數位」運用先進數位工具提升服務效率，致力為高資產客戶打造長期穩健的財富增值藍圖。

強化數位信任防詐升級 聯防機制打造安全金融環境

而面對近期層出不窮的投資詐騙案件，凱基證券憑藉卓越金融科技，積極強化防詐及提升數位信任，不僅領先同業成立跨部門「反詐騙專責小組」，制定防詐通報內部政策及管理框架，並導入國際級RSA外部偽冒偵測關閉服務，以全天候運作的偵測機制，結合全球聯防及情資共享網絡，有效阻斷釣魚網站的連線，為用戶提供更安全的網路環境。

同時凱基證券積極響應政府反詐政策，與凱基金控、凱基人壽及凱基銀行共同攜手內政部警政署刑事警察局簽署防詐合作備忘錄，由凱基證券總經理方維昌代表出席簽署儀式，宣示雙方將透過情資分享、識詐教育以及資源共享三大層面深化合作，強化金融防護網，展現公私協力防詐之決心。



▲凱基證券攜手警政署刑事局簽署防詐合作備忘錄，由凱基證券總經理方維昌(中左)、警政署刑事局副局長邱紹洲(中右)代表出席。（圖：凱基證券提供）

