ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

凱基證券「AI助理」展現未來券商新風貌　為投資人打造財富「智」勝策略

▲▼▲凱基證券AI助理服務再升級，同時推出「贏家」功能打造一站式理財資訊服務平台。（圖：凱基證券提供）

▲凱基證券AI助理服務再升級，同時推出「贏家」功能打造一站式理財資訊服務平台。（圖：凱基證券提供）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預言AI將引發新一輪工業革命，透過AI智能理財也成為最頂尖的投資趨勢。凱基證券作為引領數位科技趨勢的券商，憑藉專業團隊和AI頂尖智能的「雙腦」優勢，領先同業隨身e策略APP的「AI助理」功能不斷進化升級，近期再推出「贏家」功能，整合台股、複委託與財富管理三大領域，提供跨業務一站式理財資訊服務，透過兩大智能服務賦能，成為投資人的理財領航者，貼心為客戶提供專屬財富智勝策略和輕鬆的投資體驗，展現未來券商新風貌。

AI智能全面進化　即時傳遞個人化關鍵訊息

凱基證券「AI助理」為業界首家AI模型預測能結合AI技術與專業分析師的「雙腦」智慧，憑藉AI頂尖技術跟大數據，推出至今已創下單月最高25萬人次使用的傲人紀錄，成為許多人投資下單前的重要參考工具。

「AI助理」以擬人化方式一鍵提供上市櫃近2,000檔個股AI分析預測，針對投資人需求再升級新增三大功能，包含1.法說會重點解析與操作建議：即時解讀個股法說會內容，萃取關鍵資訊，並依據市場反應與基本面，提供具參考價值的操作建議；2. 即時新聞與事件解析：針對個股相關新聞或突發事件，盤中即時提供深入解析，協助投資人快速掌握事件影響，搶得市場先機；3. 多面向AI預測模型：結合技術面、籌碼面與基本面三大分析維度，AI模型預測個股未來短、中、長期的股價漲跌方向與機率，提供多元投資策略參考。

有別於業界，凱基證券更是首家券商推出個人化智能推播，能夠根據客戶的庫存、自選股及交易行為偏好，於盤前、盤中、盤後提供個人所需資訊，包含研究報告、市場趨勢、技術分析和帳務資訊等關鍵訊息，主動依據客戶投資需求，提供客製化關鍵洞察資訊、讓客戶輕鬆掌握市場變化佈局財富。

而近期再領先市場推出「贏家」功能的一站式理財資訊服務平台，讓投資人以最直覺、最便利的方式，掌握全方位投資脈動，不僅每日提供最佳選股策略、即時更新台股盤勢研究報告以及個股目標價、增減持股建議與報告摘要，更貼心提供「凱基股股漲」及「財經要雯」等影音節目，滿足通勤族、銀髮族與視障族群的多元需求，備受市場稱讚。

同時凱基證券秉持「公平同理、待客如己」的精神，致力打造友善金融環境，憑藉智能創新成為客戶的智慧夥伴，提供如同理專、營業員真人服務的溫度，並結合全台首家通過APP無障礙認證的「隨身e策略」使用介面，讓投資理財走進視障、身障、高齡者等數位金融弱勢族群的日常。

科技輔助紀律投資　「凱基e起存」精準對抗市場波動

面對川普關稅重磅來襲，引起金融市場動盪不安，更需要科技輔助紀律投資，因此近期不論是定期定額買入市值型、高股息ETF或布局績優美股等，藉由長期分攤成本於股價回檔時逢低買入的投資策略，都受到許多投資人關注。凱基證券為鼓勵投資人持續透過紀律投資穩健獲利，即日起舉辦「凱基e起存」活動，不僅提供小額存股低門檻及手續費均一價，更攜手電商平台citiesocial推出「存股購物祭」優惠，即日起透過凱基證券定期定額並成功扣款，即可領取300元citiesocial抵用金，扣款達指定門檻再抽5,000元購物金。

▲▼凱基證業配。（圖／凱基證提供）

▲凱基證券舉辦「凱基e起存」活動，攜手citiesocial推出優惠，定期定額成功扣款即可領300元抵用金。（圖：凱基證券提供）
凱基證券表示，「存股購物祭」自即日起至2026/1/31，不論新舊戶皆有機會獲得多項存股好禮，完成台股、美股個股或ETF定期定額交易，成功扣款即享citiesocial抵用金300元；單月成功扣款達新臺幣3,000元，可再獲得1次 citiesocial購物金5,000元的抽獎機會，累計次數無上限，購物金兌換序號可選購日本、韓國、歐美和台灣的智能3C、人氣精品及戶外旅遊等多項優質產品。

財管服務、數位創新實力獲五項大獎肯定　智慧理財首選夥伴

此外，凱基證券全方位滿足投資人財富管理與資產配置的需求，專業團隊解決客戶理財痛點，提供頂尖AI智能理財服務，成為投資人最貼近的理財夥伴，贏得專家及客戶的信賴與肯定，因此榮獲《財訊》2025財富管理大調查「最佳財富管理獎」、「最佳服務獎」、「最佳數位智能系統獎」、「最佳私人銀行獎」及「創新信託服務獎」等五項殊榮。

▲▼凱基證業配。（圖／凱基證提供）

▲凱基證券榮獲財訊2025財富管理調查五大獎項，由經紀暨財富管理通路處主管孫成保(中)、財富管理處主管阮建銘(左)及電子商務部主管鄭嘉慶代表領獎。（圖：凱基證券提供）

凱基證券持續落實「不為產品找客戶，是為客戶找適合產品」的理念，打造「全生涯階段財管服務」提供各項解決方案，例如率先同業推出母子基金組合服務，結合分批進場、自動停利和資產配置等策略，協助客戶穩健累積財富；針對國人複委託美股規模攀升，推出全新「即時美股」服務，提供即時報價行情與動線流暢的交易體驗；導入「退休理財顧問認證(RFA)」及獨家「專業ETF顧問認證(ETFP)」，強化銷售團隊專業能力；同時主動提供ETF研究報告、投資策略、解決方案等差異化的服務，致力成為國內首家「ETF專業券商」。

智能驅動私銀級財管體驗　理財分公司擘劃財富增值藍圖

同樣以落實「以客戶為中心」的核心價值為目標，凱基證券首家全財管服務的理財分公司-天母貴賓理財中心提供投資人媲美私人銀行等級的財富管理服務，致力滿足高資產客戶日益多元的理財需求。天母地區素以獨具一格的人文薈萃與國際化氛圍聞名，區內聚集眾多高資產人士，且工商與金融需求持續升溫，凱基證券基於客戶對理財規劃的信賴及需求，首先於此設立全新貴賓理財中心，重新定義國內證券業的服務格局。

▲▼凱基證業配。（圖／凱基證提供）

▲凱基證券首家理財分公司-天母貴賓理財中心揭幕，由凱基證券總經理方維昌(中)、經紀暨財富管理通路處主管孫成保(左三)、財富管理處主管阮建銘(右二)與專業團隊暨貴賓共同出席剪綵儀式。（圖：凱基證券提供）

凱基證券深知高資產客戶對隱私保護與專屬服務的重視，因此理財分公司環境經過精心設計，確保每位客戶均能在一個安靜且尊榮的氛圍中進行投資決策，迎賓櫃台、沙發及桌椅邊緣皆採圓弧設計避免銳角碰撞，極力提供各年齡層來訪貴賓享有安全、放鬆及無障礙之理財空間。在服務層面上，貴賓理財中心更突破傳統券商理財服務範疇，首創家族資產規劃服務，並參考國外大型券商長期在財富管理上的成熟經驗，推動以「4D」維度的財富管理模式，包含「深度」深入市場分析捕捉投資機會、「多維」提供全方位資產配置方案、「動態」根據市場變化靈活調整策略及「數位」運用先進數位工具提升服務效率，致力為高資產客戶打造長期穩健的財富增值藍圖。

強化數位信任防詐升級　聯防機制打造安全金融環境

而面對近期層出不窮的投資詐騙案件，凱基證券憑藉卓越金融科技，積極強化防詐及提升數位信任，不僅領先同業成立跨部門「反詐騙專責小組」，制定防詐通報內部政策及管理框架，並導入國際級RSA外部偽冒偵測關閉服務，以全天候運作的偵測機制，結合全球聯防及情資共享網絡，有效阻斷釣魚網站的連線，為用戶提供更安全的網路環境。

同時凱基證券積極響應政府反詐政策，與凱基金控、凱基人壽及凱基銀行共同攜手內政部警政署刑事警察局簽署防詐合作備忘錄，由凱基證券總經理方維昌代表出席簽署儀式，宣示雙方將透過情資分享、識詐教育以及資源共享三大層面深化合作，強化金融防護網，展現公私協力防詐之決心。

▲▼凱基證業配。（圖／凱基證提供）
▲凱基證券攜手警政署刑事局簽署防詐合作備忘錄，由凱基證券總經理方維昌(中左)、警政署刑事局副局長邱紹洲(中右)代表出席。（圖：凱基證券提供）
 

關鍵字： 凱基證券AI投資輝達

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【小狗砲彈】傑克羅素第一次去游泳 竟意外被夥伴擊落XD

推薦閱讀

聯電股東搶領！咖波筆人氣超高　會場外「得來速」大排長龍

聯電股東搶領！咖波筆人氣超高　會場外「得來速」大排長龍

晶圓代工大廠聯電（2303）今日舉行股東會，今年聯電的股東會延續過去可愛風，贈送「UMC x 咖波聯名限定鋼珠筆套組」，今日股東會場外，在紀念品領取處，也出現「得來速」，大批股東開車騎車排隊領取，人氣依舊相當火熱。

2025-05-28 09:21
快訊／台積電漲20元至985　台股漲逾290點

快訊／台積電漲20元至985　台股漲逾290點

美股4大指數全面收漲，台股今（28日）以21539.15點開出，指數大漲202.61點，漲幅0.95％。隨後指數漲勢擴大，上漲逾292.64點，站上21600點。

2025-05-28 09:04
搶高運價貨　十餘家船公司開美國新航線或派加班船、運力增五成

搶高運價貨　十餘家船公司開美國新航線或派加班船、運力增五成

在疫情間曾經加入美國線的上海中聯航運(CUL)，昨(27)日傳出掌握跨太平洋航線突然出現的超高運價，將在6月7日新開越太平洋西海岸TP1航線。貨櫃船運諮詢公司Linerlytica估計，目前美國線出現的新航線與加班船，估計讓運力自兩周前的單周37.7萬箱(20呎櫃)加高到56萬箱，增幅高達50%，目前累計有十多家貨櫃船公司增派船舶進入美國線。

2025-05-28 01:14
國巨股東會新「嬌點」　董座陳泰銘女兒陳少喬新任董事

國巨股東會新「嬌點」　董座陳泰銘女兒陳少喬新任董事

被動元件大廠國巨（2327）今（27）日股東會通過每股配發股息新台幣20元，國巨股東會也通過增選董事2席案，其中董事長陳泰銘雙胞胎女兒之一陳少喬，以士亨興業法人代表身分獲選董事，成為新「嬌點」。

2025-05-27 20:23
外資連買00632R逾20萬張　驚見央行4年前炒匯憂慮重演

外資連買00632R逾20萬張　驚見央行4年前炒匯憂慮重演

外資今（27）日反手賣超台股逾百億元，不過引市場注意是買超最大標的仍是元大台灣50反一（00632R），且高達逾9.2萬張，00632R連續9個交易日獲外資敲進，累計買超張數更已來到22.5萬張，此時在新台幣升值當下，驚見中央銀行在4年前（2020年）曾經發文質疑外資大買反一用意，竟有雷同之處。

2025-05-27 18:36
統一奔騰基金長線績效帶勁！　法人：00981A同一經理人報酬可期

統一奔騰基金長線績效帶勁！　法人：00981A同一經理人報酬可期

美國總統川普鬆口同意延後歐盟50%關稅至7/9，關稅不確定性因素暫歇，但在新台幣續升、台股面臨解套賣壓調節、端午連假前觀望氣氛下，台股今(27)日下跌200點，收在21336.54點。由於台股自低點反彈已超過4500點，正接近22000密集套牢區，短線震盪再現。投資專家表示，AI長線多頭趨勢不變，逢拉回可擇優布局績優的台股基金或主動式ETF，參與長期成長行情。

2025-05-27 18:31
大英船東互保協會來台辦研討會　剖析何種情況偏航無法獲得理賠

大英船東互保協會來台辦研討會　剖析何種情況偏航無法獲得理賠

大英船東互保協會(UK P&I Club)昨(26)日在JR東日本飯店舉辦研討會，由四位資深或地區理賠董事專程來台，為會員剖析偏航在地理上與契約上的法律意涵，可能喪失保險理賠情況；中國法律對於船員理賠的相關條款；歐盟全新航運減碳法規等。

2025-05-27 18:30
碳費+越南水泥傾銷　張安平喊話「速推台版CBAM」

碳費+越南水泥傾銷　張安平喊話「速推台版CBAM」

台灣水泥業遭受碳費與進口高碳水泥傾銷雙重夾擊，台泥（1101）董事長張安平說，不理解政府為何對越南水泥反傾銷案的處理不斷往後推，導致國內業者承擔不公平的碳成本，憂心進口高碳排水泥恐使台灣整體碳排帳單攀升，「必須要有台版CBAM，才能夠徹底地讓進出口的水泥承擔一樣的碳成本」。

2025-05-27 17:16
旅天下射3箭拓營運　整體機位增幅年增2成

旅天下射3箭拓營運　整體機位增幅年增2成

旅天下（6961）今（27）日召開股東會，董事長李嘉寅表示，針對今年營運方針有3大方向，包括拓增國籍航空機位量能、強化高雄出發產品、擴大同業整合，期望藉此升級產品力，推動品牌邁向精實且穩健的成長。

2025-05-27 16:41
4月景氣燈號減2分　國發會：關稅牽制下半年全球經貿表現

4月景氣燈號減2分　國發會：關稅牽制下半年全球經貿表現

國發會今（27）日公布4月景氣概況，4月景氣對策信號綜合判斷分數為33分，較上月上修值35分減少2分，燈號續呈黃紅燈。其中，製造業銷售量指數因AI應用商機熱絡、客戶端提前拉貨而增加1分，轉為紅燈；惟受國際關稅政策影響，股價指數轉為黃藍燈，減少2分，製造業信心指標則轉呈藍燈，減少1分。另領先指標續為下滑，同時指標仍呈上升，顯示當前國內景氣維持成長，但須密切關注後續變化。

2025-05-27 16:29

讀者迴響

熱門新聞

即／川普點頭1事　美股上漲400

「黃仁勳喊一句話」　台積電、聯發科挫咧等

科技業：輝達會缺台灣這一點政府補助嗎　恐引起排擠效應

大樂透連6槓「下期飆1.9億」

別再繳費！　勞保局揪4職業工會欠錢黑名單

台股強彈後爆507萬違約交割　今年單日第四高

搶高運價貨　十餘家船公司開美國新航線或派加班船、運力增五成

黃仁勳好嚴格　電腦展廠商「少作1件事」明年就除名

外資連買00632R逾20萬張　驚見央行4年前炒匯憂慮重演

蔡明忠：贊成核三列備載電力

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

【溫馨可愛的突襲‍】阿公阿婆悄悄出現！孫女反應超Ｑ

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366