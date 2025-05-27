可成股東會董座、外資正面交鋒　聚焦現金部位、美債議題

▲可成外資股東王亞倫。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台南報導

機殼大廠可成科技（2474）今（27）日召開114年股東常會，完成董事全面改選，公司派提名之7位董事候選人全數當選，外資則並未取得席次，在會中外資股東王亞倫也正面和可成董事長洪水樹進行對話，雙方就可成現金部位及美債投資策略進行問答，會後外資則表示，雖然這次「慘敗」，但持股僅佔1%，結果也是意料之中，未來也會持續考慮是否要保留持股，可成董事長洪水樹則表示，沒有什麼問題不能回答，股東願意對話，再複雜都可以談，問題是有人不對話，只放話，這才是問題所在。

可成外資股東今日在股東會上，正面向可成經營團隊提問，聚焦現金及美債，外資也提出建言，期待可成能夠加強和股東溝通，不過雙方對話都展現高風度，並未有任何激烈交鋒或酸言酸語出現，但投票結果仍由公司派獲勝，外資也表示，這次慘敗也在預料之中，會繼續考慮接下來策略。

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外資股東王亞倫也在股東會中提問，針對公司現金水位高的部分，希望公司可以回答，董事長洪水樹則表示，現金1000多億是長期累積成果，這也讓可成可以從容應對景氣波動及變化，且現在可成同時要做四大領域的事業，分下來其實每個領域的現金都不算多，這件事情每個行業都會有不同看法。

▲可成董事長洪水樹。（圖／記者高兆麟攝）



至於外資也提問的美債問題，洪水樹則說，美國公債具有安定性，也是全球金融市場的穩定性，可成選擇最安定，因為這個至少可以保證每年4%的收益，還有美債可以大進大出，萬一突然需要大筆資金，幾天就可以籌資到了，至於公司債則太小了，但他也證實，在美元今年匯率高點，可成也減碼了15％，目前也不會加碼，現在在高檔認賠殺出美債，並不合理。

王亞倫在最後也建議，希望公司盡可能多和股東溝通，因為可成一次要進去四個產業，這從一個股東角度，這個計劃讓大家覺得無所適從，一次進四個不同產業，公司是否有這樣的能力和團隊，希望公司如果有想法，可以多和股東溝通，也希望增加對股東透明度，經營這方面相信公司做足功課，但透明度如果能分享，就分享，去消除股東疑慮。

洪水樹則在股東會後接受媒體聯訪時表示，可成策略沒有改變過，如果股東們願意對話，就像這樣，沒有什麼問題不能回答，股東願意對話，再複雜都可以談完，問題是有人不做對話，只做放話，這才是問題所在。

洪水樹也指出，專業領域有專業做法，要就事論事，不論是本業或其他，並不能把意見當事實胡扯，在製造業領域是不可思議的，特別是金融業最重要的資產就是人，你說的話就是產品，金融業基於事實精確表達，這算最高原則，也是大家的期待，台灣上市公司市值七八十兆台幣，維持專業環境很重要，不能讓網路上的操作，混淆視聽顛倒是非，各種把戲都有，這是社會現象無可奈何，但在金融股票市場，大家要一起維護淨土，討論要就事論事，不要製造混亂，對上市公司來說，要回應要字斟句酌，每一個字都要負責，這會形成很不對稱狀態，另一方卻很難回應，這個就會造成很多困擾，而且很耗時間。