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金管會金取得融科技五大進展　打造市場新動能

▲金管會。（圖／記者陳依旻攝）

▲金管會示意。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

為促進金融產業進步與轉型的關鍵動能，金管會放寬業務試辦範圍、推動數位保險公司發展、推動虛擬資產服務專法、推動現實世界資產(RWA)代幣化工作，以及成立金融科技產業聯盟等5項金融科技創新推動重要措施。

一、放寬業務試辦範圍：金管會於2024年10月29日發布「金融業申請業務試辦作業要點」，大幅放寬金融業者可進行業務試辦的範圍，建立普惠金融相關案件之優先審查機制，及鼓勵金融業與國內外金融科技業者共同合作試辦，以提升金融市場整體發展效益，自2024年5月20日至2025年4月底，金管會已核准21件金融機構業務試辦案件，其中包含銀行業2件、證券期貨業2件、保險業17件。

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二、推動數位保險公司發展：金管會於2024年4月11日預告修正「保險業設立許可及管理辦法」等7項法規，將「純網路保險公司」名稱修正為國際通稱的「數位保險公司」；同時，調降最低實收資本額，數位財產保險從10億降至5億元，人身保險從20億降至10億元，刪除發起人應包含金融機構及具金融科技專業者的限制，並開放可設立實體營業或服務據點。此外，對其開發的創新型保險商品給予一定期間的創新保護。相關草案已進入法規預告程序，預計將於2025年7月開放業者申請。

三、推動虛擬資產服務專法：金管會目前正在推動第四階段虛擬資產服務專法的立法，已於2025年5月24日完成法規預告，並持續辦理溝通說明會議，預計於2025年6月底前將專法草案陳報行政院審查，以促進VASP健全發展。

四、推動現實世界資產(RWA)代幣化工作：金管會於2024年6月13日協力集保公司及有意願的金融機構成立「RWA代幣化小組」，小組成員包括10家金融機構及相關支援團隊，RWA代幣化小組已於2025年1月進行期中報告，後續將以模擬方式進行實證，預計於114年底完成期末報告，期能透過有價證券代幣化方式，提升有價證券交易及交割效率。

五、成立金融科技產業聯盟： 為加速集體創新應用，帶動整體金融科技發展量能，並呼應金管會鼓勵金融業打團體戰的策略，台灣金融服務業聯合總會於2025年2月19日成立「金融科技產業聯盟」，並設有金融科技應用研發、數位金融實務規範建議、金融科技投資交流及異業生態共創等4個工作圈。
 

關鍵字： 金管會金融科技業務試辦數位保險虛擬資產

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