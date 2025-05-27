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大英船東互保協會來台辦研討會　剖析何種情況偏航無法獲得理賠

▲左起台灣運保總經理楊瑞如、資深理賠董事黃海濤、地區理賠董事Amy Loveseth、資深理賠董事Emma Liddell、資深理賠主任林日進。（圖／大英船東互保協會）

▲左起台灣運保總經理楊瑞如、資深理賠董事黃海濤、地區理賠董事Amy Loveseth、資深理賠董事Emma Liddell、資深理賠主任林日進。（圖／大英船東互保協會）

記者張佩芬／台北報導

大英船東互保協會(UK P&I Club)昨(26)日在JR東日本飯店舉辦研討會，由四位資深或地區理賠董事專程來台，為會員剖析偏航在地理上與契約上的法律意涵，可能喪失保險理賠情況；中國法律對於船員理賠的相關條款；歐盟全新航運減碳法規等。

演講者包括地區理賠董事Amy Loveseth、資深理賠董事黃海濤、Kelvin Lam與Emma Liddle，參加人員包括陽明、萬海、慧洋、新興航運、中油、四維、信友、正德等船公司保險業務相關人員與保險經紀人等共約60人。

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Amy Lovseth主講「偏航（Deviation）是否合理?」。會中首先闡述偏航在地理上與契約上的法律意涵，並強調若無合理原因，任何偏航皆可能構成契約違約，進而導致船東喪失保險理賠保障。並引用《Hague-Visby規則》與業界常見的Liberty Clause條款，解析合理與不合理偏航之界線。

此外，透過實務案例，如繞行加油、緊急維修或轉運貨物等情況，進一步探討偏航對P&I保險的影響與承保風險，提醒船東務必檢視航程與契約條款。

Kelvin Lam談中國船員的雇用，目前全球有190萬名船員，由於語言的便利性，不少台灣船東聘僱中國船員，特別說明中國法律對於船員理賠的相關條款，並提供相關案例說明。

UK P&I Club在過去十年關於人身傷亡案件數，大約佔了總案件的28%，以理賠金額統計(不包括客船)，大約佔了21%。

此外SafetyatSea在疫情期間，針對21000位船員，1614條船做了普查，發現船員心理狀態問題越來越明顯，需要船東們更加關注，建議航運界應共同努力，促進安全與包容的工作環境。UK P&I Club會員可免費使用針對船員福利而設置的WeCare，如非會員亦可付費使用。

另歐盟全新航運減碳法規FuelEU Maritime於2025年生效，強制要求5000總噸以上的商業船舶使用低碳或零排放燃料，並分階段降低溫室氣體強度，其目標是到2030年，將溫室氣體(GHG)排放量減少至少55%。該法規為Fit for 55減碳計畫一環，適用於進出歐盟港口以及在歐盟水域營運的船舶，其能源消耗將被嚴格監控與稽核。

此外，船舶若未持有合規證書連續兩年或以上，則可能面臨滯港，甚至禁止進入歐盟港口，直到取得合規證書為止。海事合約將因此調整，包括波羅的海國際航運公會(BIMCO)針對定期租約訂立的FuelEU Maritime Clause，依據「污染者付費」原則。業界須因應新型燃料規範、岸電使用要求以及合規機制，如「儲存、借貸與合併分攤」，降低營運風險。

大英船東互保協會目前管理超過一億六千兩百萬總噸的自有船舶與一億一千萬總噸的租用船舶，並在美洲、歐洲、中東、非洲及亞太地區維持強勁的業務佈局，其中亞太地區船舶總噸位佔協會總噸位的46%，比例最高，足見亞太地區的重要性。

財務方面，UK P&I Club展現高度韌性，總承保保費達4.94億美元，資本適足率242%，維持A-穩定評級。其風險管理策略涵蓋船隊品質、事故預防、環境管理及船員福祉，並積極推動人因訓練與業界合作，以提升航運安全。該協會亦致力於永續發展，承諾支持聯合國永續發展目標(SDGs)，聚焦船員健康、減碳行動及海洋生態保護。

關鍵字： 大英船東互保協會研討會偏航理賠

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