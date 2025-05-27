彭金隆：市場回歸理性　限空令退場關鍵

▲金管會主委彭金隆台股回歸理性，解除限空令。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普對等關稅引發全球金融動盪，為了穩定市場軍心，金管會宣布3道台股「限空令」，實施一個多月於昨（26）日解除，金管會主委彭金隆今（27）日例行記者會回應解除原因。他表示，川普宣布實施對等關稅以來，已經沒有不理性的狀況存在；然而，限空令很機動，隨時都可以再動用，金管會會維持「高度警戒，隨時關注」。

國內外股市逐步回穩，金管會解除「限空令」，自昨（26）日起調整回復每日盤中借券賣出委託數量、調整回復最低融券保證金成數，但依然維持多元擔保品補繳融資自備款或融券保證金差額措施，並朝常態化方向研議相關配套。

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彭金隆說，目前狀況跟4月7日已有很大的差異，不代表沒有不確定性，後續仍有變數，市場已經回歸理性，沒有非理性的存在，所以決定退場，由於台股已經是全球前10大資本市場，限空令的退場，目的希望儘早回歸市場機制，而制度宣布不會看一、二天漲跌就決定。

彭金隆補充，未來還是有變數，市場回歸理性，解除穩定股市措施，而穩定措施隨時都可動用很機動，金管會也會持續掌握狀況，維持高度彈性，「我們會保持高度警戒，隨時採取必要措施」。

金管會證期局長張振山則說，外資昨日買超台股134億元，今日賣超90多億元，兩天下來仍淨買超40億元，還不錯，借券賣出占市場成交值比率有6%，借券賣出標的非前10大權值股，整戶擔保維持率也在180%還不錯，會持續注意市場變化。