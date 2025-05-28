科技業抱怨輝達：會缺台灣這一點補助嗎？　恐引起排擠效應

▲輝達與聯發科結盟，近期卻傳出高薪挖腳合作對象的消息。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

全球AI龍頭輝達來台擴張再度颳起旋風，但是科技業私底下卻對本刊大吐苦水，因為輝達在台灣科技業挖腳、甚至深入校園搶人才，已經讓許多業者嚴陣以待；另一方面，輝達拿經濟部科專計畫，補貼金額創下新高紀錄，更是讓業者不滿，因為輝達是很有錢的企業，台灣政府的補貼對輝達根本像是零頭一樣，但科專計畫預算被輝達拿走一大塊，其他嗷嗷待哺的台灣廠商只能分食所剩不多的補貼，排擠效應引起業界質疑。

觀察今年的Computex盛況，包括鴻海、和碩、廣達、仁寶、英業達等電子五哥，到華碩、微星、技嘉等品牌廠，紛紛派出董座迎接輝達創辦人黃仁勳，因為只要沾上輝達，股價就能飆一陣子。

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隨黃仁勳打造的AI霸業越來越堅不可摧，磁吸產業資源的效應也跟著浮現。本刊調查，這次黃仁勳宣布在台設立海外總部，未來5年增加至少上千位的研發工程師，等於與台灣同業搶人。

不僅如此，輝達也向經濟部申請科專（科技研究發展專案計畫）預算補助，加上準備在台設立算力中心，對電力吃緊的台灣來說，更是雪上加霜。「我們當然歡迎輝達來，但同時間也擔心，輝達會對資源產生排擠效應，等於是兩面刃。」不願具名的電子業者憂心地說。

尤其是科技業最缺的AI人才，從台積電、聯發科到鴻海、廣達，個個都傷透腦筋。「Jensen喊出要增加一千位工程師，聽在台積電、聯發科耳裡都相當緊張。」IC設計業者透露：「去年輝達就已用高薪從業內挖過一輪，接下來只會挖更多，大家都很害怕。」面對輝達可能大舉挖角，包括聯發科、世芯及創意電子等同業，全都嚴陣以待。

據輝達員工透露，輝達的薪資制度非常簡單，一律都是給股票加上底薪，若是碩士學歷，只要有三到五年的工作經驗，跳槽到輝達，年薪可高達20萬美元（約新台幣600萬元）。「更何況，輝達也會提供限制型股票給員工認購，過去2年輝達股票漲幅高達239％與180％，拿到輝達股票的員工，年薪破新台幣千萬元比比皆是。」該員工說。

此外，輝達也拉攏台灣頂級學院，與台大、清大及成大等17所大學合作，積極招募將畢業的新鮮人，業界更是憂心不已。「過去幾年台灣人才都集中到台積電、聯發科，輝達總部進駐後，人才短缺恐更加嚴重。」業者搖著頭說。

除人才排擠效應，輝達也在政府補助上，與台灣業者相競爭，像去年輝達就以設立AI研發中心的名義，獲得經濟部補助67億元。看在科技業眼中，不禁質疑，「輝達會缺台灣這一點政府補助嗎？」

一位科技業者就直言：「輝達市值是台灣GDP（國內生產毛額）的4倍大，非常有錢。而我國經濟部的科專計畫一年預算才170億元，輝達一個計畫就拿走67億元，其他嗷嗷待哺的廠商只能分食剩下的100億元，這樣合適嗎？」

此外，黃仁勳日前宣布將與鴻海、台積電合作，在台興建AI超級電腦，預計使用一萬顆AI晶片（GPU），是否成為下一個用電怪獸？「預估這座算力中心，將耗費每年1.75億度電力，相當於48萬戶家庭用電量，對台灣電力與碳排放都是巨大挑戰。」業者坦言：「台灣已邁入非核家園，7成5以上電力，都靠排碳的火力發電來支持。如果算力中心落腳台灣，政府不僅要正視缺電，更要關注高碳排問題。」



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