一表看懂打敗大盤8檔基金！　持股聚焦非電產業、高股息題材

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

關稅戰「川」劇一再變臉，導致台股波動加大，電子股不再獨領風騷，根據統計，今年來表現相對突出的台股基金，多有增加非電產業、高股息題材布局，以因應市況變動及大盤類股輪動快速。

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據統計(截至2025/5/27)，台股加權報酬指數因近1季行情波動加大，導致今年來績效轉負數，平均跌幅7.07%，不過，類股表現差異大，電子類報酬指數下跌9.22%，非電產業相對抗跌，油電燃氣、航運、居家生活類報酬指數漲幅達8～10%最為突出，觀光、鋼鐵、食品類同期間亦維持紅盤，金融保險及台灣高股息報酬指數僅小跌約1%。

各類股比重差異也牽動基金績效表現，理柏資訊統計(截至2025/5/27)，今年來打敗大盤之台股基金共有8檔，產業持股前五大多有配置非電產業，除了滙豐成功主要以非電產業為持股主軸之外，復華台灣科技高股息、摩根台灣增長、凱基精五門等基金持股比重亦有1-2成，主要聚焦航運、金融類股。

復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民表示，今年來台股大盤及電子類股受關稅戰衝擊波動加大，高股息類股表現相對抗跌，由於關稅政策等市場不確定性未除，仍將影響股市行情走向，基金布操作將做好產業配置以分散風險，除了以受惠AI等長線趨勢電子題材以及具相對高股息或價值特性的複利收成股為主軸之外，考量殖利率與股價波動性，將適時增加非電子股來追求收益並平衡風險。

