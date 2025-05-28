聚焦綠色與智慧航運未來　台船與挪威船籍社辦聯合技術研討會

▲左5起研討會主持人DNV GL代表Norbert Kray 、台船公司周志明副總經理與貴賓合影。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際造船公司(2208)與DNV挪威船級社今(28)日合辦第10屆以海事未來為主軸的「聯合技術研討會」，集結來自航運與造船產業的專家學者與業界領袖，共同探討面對2050淨零碳排挑戰下，全球航運產業的轉型契機與技術途徑。

國際海事組織(IMO)於4月份舉行的第83屆海洋環境保護委員會(MEPC 83)會議中，針對中期溫室氣體減排措施達成共識，象徵著全球航運正式邁入深度脫碳時代。相關法規的實施預期將對船舶設計與營運產生重大影響，促使業界積極投入包括船速優化、能源管理系統以及替代燃料技術等多元解方。

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未來數年將是全球航運產業深度轉型的關鍵時期，在供需關係持續變動的同時，技術創新與永續發展已成為產業升級的兩大驅動力。從能源選擇、船型設計、材料應用到營運模式，產業各界必須全面革新，以因應國際新規範的要求。

研討會中特別邀請DNV、WinGD等專家團隊，分享對未來市場供需發展的觀察，並說明IMO淨零框架的具體內容與實踐策略，同時介紹生質燃料在商業航運應用上的潛力與挑戰以及甲醇與氨在主機上的最新進展專題演講。

除動力系統創新外，會中也強調材料科技在節能減碳中的關鍵角色、遙導控系統與無人船技術發展，以及伴隨而來的資安風險議題。

本次研討會強調跨領域對話與實務經驗分享，藉由知識交流與技術合作，期望能加速航運產業在邁向低碳、智能與永續發展目標下的轉型步伐。