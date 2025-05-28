搶救債蛙？　專家曝「2利多」長期投資契機浮現

▲低成本美元成為債蛙自救利多途徑之一。（圖／路透）



記者巫彩蓮／台北報導

美債近期利空消息不斷，穆迪（Moody’s）調降信評、拍賣不如預期等事件，推升美債殖利率走揚至4.5%，而新台幣升值又帶來淨值壓力，債券ETF價格遭到重擊。對此，國泰20年美債（00687B）基金經理人江宇騰表示，降息循環緩步持續，中長線來看預期債市仍偏多，目前迎「高殖利率＋低美元成本」的投資契機，收益率具吸引力，惟短線仍有波動，建議可搭配高評等公司債來進行配置，度過震盪期。

近兩年來隨美國升息循環結束，開始進入降息，債券ETF曾被譽為「送分題」，沒想到後續價格跌跌不休，川普帶來的4月股災時，債券甚至因通膨預期、流動性風險跟著大跌，緊接著弱勢美元、強勢新台幣所造成的匯損，成為壓垮投資人的最後一根稻草，多檔債券ETF的價格來到歷史低點，令不少投資人心慌慌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

00687B基金經理人江宇騰說明，川普關稅政策促使市場出現停滯性通膨的預期，加上財政赤字未解，短線殖利率恐呈現震盪格局，目前投資應以「收益」為優先。不過，若以中長線來看，美債在金融市場的地位仍未動搖，各國央行儲備貨幣當中美元占比約6成，仍為最大宗，且各國儲備方式更主要是透過持有美債來進行，美債在全球政府債券的占比達44%，兼顧流動性與安全性，因此市場目前無更佳的去處。

江宇騰進一步表示，川普核心目標為改善美國財政、控制與降低美債利率，在美國不會違約下，債券利率回歸通膨與貨幣政策，預期降息循環將緩步持續，債市中長線仍偏多，美債收益率具吸引力。目前考量殖利率攀升到高位，且台幣歷經一波升值，對長線投資人來說，迎來「高殖利率＋低美元成本」的投資契機，可以用較低的新台幣換取美元，投資債券資產，因此退休族群或定期定額族群也不必過於擔心。



