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聯發科股東會股民關心ASIC發展　董座蔡明介：明年起成重要成長引擎

▲▼聯發科董事長蔡明介。（圖／記者高兆麟攝）

▲聯發科董事長蔡明介。（資料照／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

IC設計大廠聯發科（2454）今日舉行股東會，董事長蔡明介也表示，在ASIC發展上，聯發科過去比較偏向邊緣運算，現在逐步到雲端，但累積的設計能力或是IP剛好是過去幾年看到資料中心上的機會，過去累積的重要IP，這些都是未來朝雲端資料中心成長的機會，現在也有實際的客戶接洽中，未來雲端ASIC市場從400億美金以上起跳，這都是將來的機會，未來這些進展，希望明年開始到後年或大後年變成聯發科重要成長引擎。

執行長蔡力行也表示，全球半導體產業近年因全球經濟環境及客戶庫存策略調整等因素而變化快速。在經過嚴謹的庫存控管後，2024年客戶庫存回到相對健康的水位，加上終端市場需求逐步改善，進一步推動客戶回補庫存。同時，由於市場對高效能運算、生成式AI等技術的採用持續提高，技術及產品的升級趨勢持續帶動產業蓬勃發展。2024年，聯發科以領先的技術及產品組合充分掌握市場需求，全年營收較去年同期成長22.4%達新台幣5,306億元，毛利率較去年同期增加1.8個百分點至49.6%，營業利益率較去年同期增加2.7個百分點至19.3%，每股盈餘達新台幣66.92 元，較去年同期成長 38%。

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蔡力行說明，在手機方面，聯發科於2024年保持領先的全球手機市場佔有率，除持續以技術優勢支持客戶在各個價格帶產品的需求外，更推出全新的旗艦 5G Agentic AI 晶片天璣9400。天璣 9400 延續前一代全大核的CPU設計，結合先進的GPU和NPU，展現極致的性能和能效，並整合聯發科技天璣 Agentic AI 引擎，推動傳統 AI 應用升級為具推理能力的Agentic AI 應用，加速構建更豐富的AI生態。採用天璣9400的旗艦手機在市場上廣獲好評，帶動2024年聯發科整體旗艦晶片營收達到雙倍成長、貢獻超過20億美元營收。

在智慧終端裝置平台方面，各類終端產品的技術持續升級，包括連結技術升級至 Wi-Fi 7、5G及10GPON，以及平板及Chromebook等裝置的運算效能持續提升。在連結技術領域，除積極及策略性地參與標準制定，聯發科也以完整的產品組合成功擴展至全球電信運營商，2024年市佔率持續提升。在平板領域，市場對於生成式AI的需求持續推升高階晶片的營收貢獻。

在客製化晶片領域，聯發科透過優異的SerDes IP、高階晶片設計能力、與供應鏈的緊密合作和具彈性的生意模式，專注於快速成長的AI資料中心市場機會，並展現下一世代資料中心AI 晶片所需的先進共同封裝光學(CPO)及224G SerDes等技術能力。

在汽車領域，聯發科的產品包括智慧座艙、車載數據機以及電源管理晶片的解決方案，在2024年獲多家汽車製造商採用。

在電源管理晶片方面，聯發科不斷拓展至新的應用領域，實現更廣泛的技術價值。展望未來，無所不在的AI趨勢將持續推動市場機會，而聯發科不論在邊緣運算或是雲端運算皆位處有利位置。

在邊緣運算領域，聯發科以一系列結合強大CPU、GPU以及NPU的邊緣運算晶片，與領先業界的產品規劃，持續與全球客戶合作。

在雲端運算領域，聯發科技持續開發先進的AI加速器，並積極與供應鏈夥伴合作強化先進製程及先進封裝等能力，提供客戶領先的解決方案。

蔡力行最後也表示，在股東回饋方面，聯發科透過每半年配發的現金股利，在2024年總計配發現金股利每股新台幣55元，持續與股東分享豐碩的營運成果，並致力於提升股東價值。聯發科將持續與全球半導體供應鏈建立緊密的合作夥伴關係，累積技術實力，推動技術革新，並致力提供領先的解決方案服務客戶，攜手股東邁向更高的營運里程碑，實現更大的成長與成功。

關鍵字： 聯發科

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