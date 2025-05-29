統一Dream Plaza招商完成、300家廠商進駐　高秀玲：今年底前開幕

▲統一集團美麗事業董事長高秀玲。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

統一（1216）今（29）日召開股東會，針對全新商場Dream Plaza目前進度，統一集團美麗事業董事長秀玲透露，目前招商已完成，會有超過300家廠商進駐，力拚今年底前開幕營運。

統一集團去年接手誠品信義後，將改造成全新百貨Dream Plaza，外傳會有全球最大星巴克旗艦店、博客來實體書店，且將於9月試營運；對此，高秀玲表示，整個商場預計將有約300個品牌進駐，部分區域營業時間會比較長，星巴克已經進入最後階段，部分素材仍要與海運設計師確認。

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高秀玲指出，確切的開幕時間尚未確定，但所有規劃都在進度內，目前招商已完成，也希望可以在周年慶高峰前營運，一定會在今年底前開出。

高秀玲也說，餐飲部分的比重不會低，但預計不超過4成，且Dream Plaza也將與統一時代百貨連通，但客群會區隔開來，Dream Plaza將主打都會區上班族，會有不少獨家特色品牌吸引目光。

事實上，上周統一超（2912）股東會時，統一集團董事長羅智先就透露，Dream Plaza正緊鑼密鼓、萬事齊備籌備中，按照時程表，有很多東西不是能控制，但斥資金額相當大，都不敢看帳單，會很大的資本支出，以10億為金額，就是希望把一切做到最好。