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萬海航運將擴大船隊展現長期競爭力　員工酬勞五成給基層員工

▲萬海股東會由獨立董事賴榮年(左)主持，右為萬海總經理謝福隆。（圖／萬海提供）

▲萬海股東會由獨立董事賴榮年(左)主持，右為萬海總經理謝福隆。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運(2615)今(29)日召開股東常會，會中通過配發現金股利3.5元，公司表示面對全球政經局勢與環保法規挑戰，將展現穩健經營成果與前瞻佈局，持續擴充船隊強化在全球航運市場的競爭優勢。另公司稅前獲利撥0.6%發放員工酬勞(紅利)辦法，增訂其中50%發給基層員工。

去年萬海合併營收達新台幣1,617億元，年增率高達61%，稅後淨利為474億元，較前一年度虧損大幅反彈，顯示公司在市場波動中仍能靈活調整策略、穩健獲利。每股盈餘(EPS)達16.89元，股東權益報酬率(ROE)為20.27%，稅後淨利率則達29.31%，展現卓越的獲利能力 。

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股東會通過每股配發現金股利3.5元，總計發放約98億元以回饋股東長期支持 ；此外，因應法規，股東會中亦通過修訂公司章程的員工酬勞分配機制，明訂提撥不低於0.6%員工酬勞，包含不低於0.3%應為基層員工酬勞，以強化員工激勵制度 。

展望下半年，美國4月初公布對等關稅政策後，除中國以外，東南亞地區輸往美國運量大幅增加，而亞洲區間航線跟去年同期相較，運價成長逾3成，整體貨量表現亦相當熱絡，公司的亞洲區間航線占合併營收約4成，以及今年度美國線長約合約價相較去年也有3至4成的漲幅，將有助於營運穩定增長。

美中經貿會談後，5月12日共同發布聲明同意暫時調降相互的高關稅，中國大陸重啟出貨已使海運艙位需求大幅增加，連帶牽動其他航線運價呈上漲趨勢，以5月23日公布SCFI指數為1,586點為例，相較於上周1,479點，增加107點(+7.23%)，除美國線持續上漲外，歐洲、波斯灣航線也分別增加163點(+14.12%)及196點(+16.46%)，公司將審慎調整航線布局，積極應對市場變化。

看好長期航運市場需求，公司持續提供更完善與便捷的運輸網路以服務客戶。於4月因應越泰印區間貿易增長，新闢越南、泰國至東印度直航航線(TTX)；5月與海洋網聯船務(Ocean Network Express)及宏海箱運(Regional Container Lines)共同投船經營中國至印尼、馬來西亞航線(CS2); 而6月也將與阿聯酋航運(ESL)共同投船經營印度至東地中海直航航線 (IM2)。這些新增航線搭配現行服務網絡，建構更迅速且更為綿密之航線運輸。

為優化船舶運行效率並提升長期競爭力，公司持續進行ESG節能減排，規劃淘汰老舊船舶。於4月與南韓現代三湖重工及三星重工各簽訂2艘1.6萬箱(20呎櫃)甲醇雙燃料新船，共計4艘，金額達美金7.48~8.16億元。

公司今年將有3艘1.3萬箱新造船舶加入運營(其中已交船1艘)，2026年至2030年接收34艘新造船，其中，7,000箱有2艘，8,700箱有20艘(含附帶購入選擇權4艘)；另外大型船舶還有1.6萬TEU共12艘，未來新增運力達38萬箱。

除了財務優異的表現外，萬海多年來持續致力於社會公益，秉持把愛送到最需要的地方之理念，萬海攜手萬海慈善基金會， 持續資助【非洲偏鄉水井計畫】，提供居民潔淨水源，舉辦【讓愛閃耀】慈善音樂會以及名人畫作 競標義賣活動，所得不扣除成本全部捐贈給資源不足的國內中小型社福團體，並於0403花蓮地震後 ，辦理【安心起家專案】以協助住屋全毀、或嚴重損毀達不堪居住程度之受災家庭。

此外，為了掌握公司碳排狀況，萬海已完成全集團的溫室氣體盤查，並取得 ISO 14064-1:2018 及 GHG Protocol 雙認證，更透過【萬海造樹海】植樹造林養護計畫在台灣各地種樹，萬海將持續擴大 對環境保護的影響力，為地球的永續發展盡一份心力，持續透過永續計畫，共同建立更綠色、永續 的未來。

面對現行全球環境變遷、經濟和地緣政治持續動盪，萬海一直堅持著「顧客至上、全員參與、環境 保護、永續經營」的經營理念，實現穩健成長，並以「連結、分享、包容」為企業願景，旨在「串 接世界，傳遞生活」、「運送美好、布施福慧」以及「海納百川，有容乃大」，共同與股東、客 戶及社會各界分享萬海努力發展成果。

關鍵字： 萬海擴大船隊長期競爭力員工酬勞五成給基層

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