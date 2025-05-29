快訊／台股翻黑收跌10.42點　台積電最後一盤砍逾2萬張收平盤967

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（29日）開高走低，加權指數全場維持上漲格局，惟因台積電（2330）最後一盤遭砍逾 2 萬張 ，指數終場下跌10.42點，以21347.3點作收，跌幅0.05％，成交量4555.39億元，而台積電股價收平盤967元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大漲173.57點開出，指數開高走低，盤中最高達21605.26點，最低21347.3點，終場收在21347.3點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）最後一盤殺出2萬915張，股價收平盤來到967元也是今日最低點；鴻海（2317）上漲4元至156元；聯發科（2454）下跌20元至1260元；廣達（2382）上漲2.5元來到271.5元；長榮（2603）下跌4.5元至244.5元。

今天漲幅前5名個股為恆大（1325）上漲3.6元，漲幅9.97％；鋐寶科技（6674）上漲1.95元，漲幅9.95％；來億-KY（6890）上漲27.5元，漲幅9.95％；神州-DR（910861）上漲0.55元，漲幅9.89％；台新藥（6838）上漲2.5元，漲幅9.86％。

跌幅前5名個股則為精成科（6191）下跌9.6元，跌幅9.97％；吉祥全（2491）下跌0.9元，跌幅7.5％；瀚宇博（5469）下跌4.7元，跌幅7.2％；興泰（1235）下跌4.8元，跌幅6.89％；新紡（1419）下跌4.8元，跌幅6.29％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 恆大（1325） 39.7 ▲3.6 ▲9.97％ 鋐寶科技（6674） 21.55 ▲1.95 ▲9.95％ 來億-KY（6890） 304.0 ▲27.5 ▲9.95％ 神州-DR（910861） 6.11 ▲0.55 ▲9.89％ 台新藥（6838） 27.85 ▲2.5 ▲9.86％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 精成科（6191） 86.7 ▼9.6 ▼9.97％ 吉祥全（2491） 11.1 ▼0.9 ▼7.5％ 瀚宇博（5469） 60.6 ▼4.7 ▼7.2％ 興泰（1235） 64.9 ▼4.8 ▼6.89％ 新紡（1419） 71.5 ▼4.8 ▼6.29％

資料來源：證交所