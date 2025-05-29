快訊／台股翻黑收跌10.42點　台積電最後一盤砍逾2萬張收平盤967

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（29日）開高走低，加權指數全場維持上漲格局，惟因台積電（2330）最後一盤遭砍逾 2 萬張 ，指數終場下跌10.42點，以21347.3點作收，跌幅0.05％，成交量4555.39億元，而台積電股價收平盤967元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大漲173.57點開出，指數開高走低，盤中最高達21605.26點，最低21347.3點，終場收在21347.3點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）最後一盤殺出2萬915張，股價收平盤來到967元也是今日最低點；鴻海（2317）上漲4元至156元；聯發科（2454）下跌20元至1260元；廣達（2382）上漲2.5元來到271.5元；長榮（2603）下跌4.5元至244.5元。
今天漲幅前5名個股為恆大（1325）上漲3.6元，漲幅9.97％；鋐寶科技（6674）上漲1.95元，漲幅9.95％；來億-KY（6890）上漲27.5元，漲幅9.95％；神州-DR（910861）上漲0.55元，漲幅9.89％；台新藥（6838）上漲2.5元，漲幅9.86％。
跌幅前5名個股則為精成科（6191）下跌9.6元，跌幅9.97％；吉祥全（2491）下跌0.9元，跌幅7.5％；瀚宇博（5469）下跌4.7元，跌幅7.2％；興泰（1235）下跌4.8元，跌幅6.89％；新紡（1419）下跌4.8元，跌幅6.29％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|恆大（1325）
|39.7
|▲3.6
|▲9.97％
|鋐寶科技（6674）
|21.55
|▲1.95
|▲9.95％
|來億-KY（6890）
|304.0
|▲27.5
|▲9.95％
|神州-DR（910861）
|6.11
|▲0.55
|▲9.89％
|台新藥（6838）
|27.85
|▲2.5
|▲9.86％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|精成科（6191）
|86.7
|▼9.6
|▼9.97％
|吉祥全（2491）
|11.1
|▼0.9
|▼7.5％
|瀚宇博（5469）
|60.6
|▼4.7
|▼7.2％
|興泰（1235）
|64.9
|▼4.8
|▼6.89％
|新紡（1419）
|71.5
|▼4.8
|▼6.29％
資料來源：證交所
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