川普核能大解禁！日本核電股狂飆　00949、00645持股最重

▲圖為日股ETF核電概念股持股比重。

財經中心／綜合報導

全球掀起搶電潮！AI普及推升電力需求，美國總統川普簽署行政命令力挺核能，激勵三菱重工、日立製作所、IHI、日本製鋼所等日本核電龍頭股齊揚。台灣上市日股ETF中，以復華日本龍頭（00949）受惠最深，持股比重超過13%，富邦日本（00645）次之，約4%。

川普5月23日簽署4項核能行政命令，目標25年內將美國核能發電量提升至現有4倍，未來將推動反應爐測試、放寬建設核電廠土地標準、改革核能管制委員會，並加速開採鈾礦與增加提煉及濃縮效率。

川普強調，發展核能是為了國防與AI應用的戰略需求，並計劃動用《國防生產法》，確保美國擁有足夠的鈾和其他反應爐燃料，以降低美國在濃縮鈾、核燃料加工對俄中的依賴。受此激勵，5月23日日本核電概念股強勢上漲，日本製鋼所大漲10.05%、三菱重工漲5.39%。

不僅美國，日本也因半導體及資料中心建設熱潮，加上AI推升電力需求，核能概念股後市看俏，尤以三菱重工、日立製作所、IHI、日本製鋼所等龍頭企業最為看好。

其中，三菱重工因發電及防衛業務接單暢旺、獲利強勁成長，5月26日獲標普將長期評級由BBB+調升至A-，展望穩定；同時近日在防衛與核能雙題材加持之下，於東證Prime市場成交金額居冠，股價連日創高，買盤火熱。

台灣上市的日股ETF中，共有四檔納入這些核能概念龍頭股，包括富邦日本（00645）、國泰日經225（00657）、元大日經225（00661）與復華日本龍頭（00949）。

其中，00949因菁英選股策略，雖僅持有三菱重工與日立製作所，但合計權重高達13.93%，是四檔ETF中持股比重最高、受惠最明顯者。反觀00645、00657、00661雖都納入四檔龍頭股，但因成分股分散，單一個股比重偏低，其中00645總持股僅4.03%，00657與00661則皆不到1%。

隨著AI帶動數據中心用電激增，微軟、亞馬遜、谷歌、Meta等美國科技巨頭大舉投資核能，加上川普政府全力推動政策，核電產業有望迎來長期資金流入。具備核電零組件與技術優勢的日本製造商將成市場焦點，投資人可透過布局相關日股ETF，把握未來商機。

