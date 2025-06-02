ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

川普核能大解禁！日本核電股狂飆　00949、00645持股最重

▲▼川普,核能,00949,00645,日股ETF。（圖／業者提供）

▲圖為日股ETF核電概念股持股比重。

財經中心／綜合報導

全球掀起搶電潮！AI普及推升電力需求，美國總統川普簽署行政命令力挺核能，激勵三菱重工、日立製作所、IHI、日本製鋼所等日本核電龍頭股齊揚。台灣上市日股ETF中，以復華日本龍頭（00949）受惠最深，持股比重超過13%，富邦日本（00645）次之，約4%。

川普5月23日簽署4項核能行政命令，目標25年內將美國核能發電量提升至現有4倍，未來將推動反應爐測試、放寬建設核電廠土地標準、改革核能管制委員會，並加速開採鈾礦與增加提煉及濃縮效率。

川普強調，發展核能是為了國防與AI應用的戰略需求，並計劃動用《國防生產法》，確保美國擁有足夠的鈾和其他反應爐燃料，以降低美國在濃縮鈾、核燃料加工對俄中的依賴。受此激勵，5月23日日本核電概念股強勢上漲，日本製鋼所大漲10.05%、三菱重工漲5.39%。

不僅美國，日本也因半導體及資料中心建設熱潮，加上AI推升電力需求，核能概念股後市看俏，尤以三菱重工、日立製作所、IHI、日本製鋼所等龍頭企業最為看好。

其中，三菱重工因發電及防衛業務接單暢旺、獲利強勁成長，5月26日獲標普將長期評級由BBB+調升至A-，展望穩定；同時近日在防衛與核能雙題材加持之下，於東證Prime市場成交金額居冠，股價連日創高，買盤火熱。

台灣上市的日股ETF中，共有四檔納入這些核能概念龍頭股，包括富邦日本（00645）、國泰日經225（00657）、元大日經225（00661）與復華日本龍頭（00949）。

其中，00949因菁英選股策略，雖僅持有三菱重工與日立製作所，但合計權重高達13.93%，是四檔ETF中持股比重最高、受惠最明顯者。反觀00645、00657、00661雖都納入四檔龍頭股，但因成分股分散，單一個股比重偏低，其中00645總持股僅4.03%，00657與00661則皆不到1%。

隨著AI帶動數據中心用電激增，微軟、亞馬遜、谷歌、Meta等美國科技巨頭大舉投資核能，加上川普政府全力推動政策，核電產業有望迎來長期資金流入。具備核電零組件與技術優勢的日本製造商將成市場焦點，投資人可透過布局相關日股ETF，把握未來商機。
 

關鍵字： 川普核能0094900645日股ETF

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【印堂露餡了】聽牌卻不知被額頭出賣　 友看她獨自自信樣全笑翻XD

推薦閱讀

台幣狂升壓力大！台積電跌9元至958　台股挫逾220點

台幣狂升壓力大！台積電跌9元至958　台股挫逾220點

美股4大指數跌多漲少，加上新台幣強升壓力不利電子、壽險股表現，台股今（2日）以21253.97點開出，指數下跌93.33點，跌幅0.44％，隨後跌勢擴大，指數跌逾227.72點至21119.58點。

2025-06-02 09:06
川普核能大解禁！日本核電股狂飆　00949、00645持股最重

川普核能大解禁！日本核電股狂飆　00949、00645持股最重

全球掀起搶電潮！AI普及推升電力需求，美國總統川普簽署行政命令力挺核能，激勵三菱重工、日立製作所、IHI、日本製鋼所等日本核電龍頭股齊揚。台灣上市日股ETF中，以復華日本龍頭（00949）受惠最深，持股比重超過13%，富邦日本（00645）次之，約4%。

2025-06-02 08:40
6月運價幾乎全航線上調　歐籍船公司高階：市場前景越看越短　

6月運價幾乎全航線上調　歐籍船公司高階：市場前景越看越短　

在今年4月下旬，有法人估計貨櫃船公司4月開始會出現虧損，未料5月11日中美突然就關稅問題訂出90天的寬限期，帶動一波出貨潮，名列全球前五大的歐洲級貨櫃船公司台灣公司高階指出，6月份主要貨櫃定期航線幾乎呈現全航線運價大幅上調現象，但是很可能是短期現象，現在市場是越看越短，總的來看，今年船公司業績是衰退的。

2025-06-02 07:00
華南金紀念品「LINE熊大造型不鏽鋼杯」今開領　40兌換處一次看

華南金紀念品「LINE熊大造型不鏽鋼杯」今開領　40兌換處一次看

擁有逾44萬股民的華南金（2880）2025年股東會紀念品「LINE FRIENDS不鏽鋼杯+造型吊飾組」，市價約990元，今（2）日上午8點半起在全台北中南40處華南永昌證券指定地點兌領，有意領取紀念品的民眾要把握時間兌領。

2025-06-02 00:01
抓到外資炒匯！　央行假日突發6大聲明喊「美元地位無虞」

抓到外資炒匯！　央行假日突發6大聲明喊「美元地位無虞」

美國總統川普對等關稅政策引發美債重挫，美元地位也受質疑，新台幣兌美元匯價5月暴升2.088元，升幅達6.98%，為36年來最大升幅，中央銀行今（1）日發出6大聲明，除了重申抓到外資炒匯以外，更強調「目前美元做為最主要國際準備貨幣之地位仍無虞」，力挺美元地位。

2025-06-01 20:01
中國-西非為單位收益最高航線　MSC派2.4萬箱船航行

中國-西非為單位收益最高航線　MSC派2.4萬箱船航行

中國-西非貨櫃定期航線，已成為目前全球單位收益最高的航線，業界龍頭地中海航運(MSC)近期將歐洲航線的部分2.4萬箱(20呎櫃)貨櫃船調駛西非。曾經在陽明、長榮任職的崴航國際董事長曾俊鵬指出，在4、50年前，台灣曾經有多家船公司經營西非航線，但目前已無定期航線航行，或許現在是重返西非的時刻。

2025-06-01 15:38
加油等等！　明起汽、柴油各降0.2元

加油等等！　明起汽、柴油各降0.2元

台灣中油公司自明（2）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24.8元。

2025-06-01 12:04
合庫行員現鈔放台大醫院地上遭竊　銀行聲明「報案無拖延」

合庫行員現鈔放台大醫院地上遭竊　銀行聲明「報案無拖延」

合庫銀行員5月29日於台大醫院舊大樓外收款，將387萬現金放在地上遭雨衣男竊取，引發合庫銀今（6月1日）再發聲明，強調案發當時已向台北市中正一分局報案，絕無外界所指「拖延3小時」的狀況。

2025-06-01 11:58
離開餐飲業！台積電技術員熬5年「年薪破百」感動：一年出國3次

離開餐飲業！台積電技術員熬5年「年薪破百」感動：一年出國3次

一名在台積電擔任技術員的網友，分享5年工作經歷與年薪，一開始曾被罵到懷疑人生，但做久了也漸漸上手，熬到第四年，年薪終於破百了，今年是第五年，因為特休變多了，一年可以去日韓玩個2、3次，雖然輪夜班很辛苦，但是半年才換一次，還算可以接受，對於目前的生活很滿意。

2025-06-01 10:43
存款過低都沒動　3業者阻詐祭「久未往來帳戶」管控措施

存款過低都沒動　3業者阻詐祭「久未往來帳戶」管控措施

存款低又不愛整理帳戶的民眾注意！為防止詐騙集團冒用人頭帳戶，已有台銀、凱基銀、合庫銀等3家業者對旗下存戶實施「久未往來帳戶」處置措施。理專提醒，帳戶餘額若不到1萬元，閒置半年沒有存提或轉帳紀錄，網銀、ATM交易管道很容易被鎖住，需要特別注意。

2025-06-01 10:36

讀者迴響

熱門新聞

華南金紀念品「LINE熊大造型不鏽鋼杯」今開領　40兌換處一次看

抓到外資炒匯！　央行假日突發6大聲明喊「美元地位無虞」

台大會計碩士畢！他見同學現況驚呼：薪水太誇張

達飛6月重返紅海法人估他航多數會跟進　其運力超過我貨櫃三雄總和

台積電技術員熬5年「年薪破百」：一年出國3次

國泰、中信、玉山金登黃仁勳供應鏈背板　原因曝光

存款過低都沒動　3業者阻詐祭「久未往來帳戶」管控措施

6月運價幾乎全航線上調　歐籍船公司高階：市場前景越看越短　

川普核能大解禁！日本核電股狂飆　00949、00645持股最重

合庫行員現鈔放台大醫院地上遭竊　銀行聲明「報案無拖延」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366