台船與中航簽約儀式照片遭冒用　提出司法追訴

▲台船、中航簽約照片遭冒用。圖左起中航彭士孝董事長、台船黃正弘董事長。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際造船公司(2208)與中國航運(中國航運2612) 針對新文媒體公司所經營的「新北市新聞網」等網路媒體，盜用兩公司公開簽約儀式之照片，並變造該照片於民國114年5月11日在網站平台發布「旭亨投資聯合大昕國際 共同啟動『資產擴增合作計劃』對抗關稅戰」之新聞乙事，指出係屬盜用及變造，雙方均已向內政部警政署165全民防騙網通報此盜用及變造事件外，台船公司已另提出司法追訴。

台船說明新文媒體有限公司所經營的「新北市新聞網」等網路媒體引用之照片，係盜用台船公司與中國航運公司公開簽約儀式之照片，並變造其內容，已侵害台船、中航及拍攝同仁的著作權無疑，甚有侵害台船黃正弘董事長、魏正賜前總經理，與中國航運公司彭士孝董事長、中國航運公司戴聖堅總經理等人肖像權之虞。

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另其變造簽約照片，並搭配新聞之手法，核屬傳遞不實資訊，藉此誤導社會大眾，恐將造成社會大眾對「旭亨投資有限公司、大昕國際投資股份有限公司」進行投資因而受害的後果。

為維護兩公司聲譽及相關權益，除雙方均已向內政部警政署165全民防騙網通報此盜用及變造事件外，台船公司更於民國114年5月26日向高雄市政府警察局小港分局報案(案號:Z114059AV5Q1MXZ)。並公開呼籲社會大眾勿輕信上開不實資訊進行相關投資，以免造成損失。