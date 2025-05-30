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上市櫃公司5月營收受匯率升值影響　台股仍是類股輪動機率大

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意圖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

昨（29）日台股開高收平，指數在MSCI半年度調整生效影響下，終場從上漲拉回至微幅下跌0.05%，收跌10.42點，大盤收在21347.3點，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，眼見國內外大型風險暫緩，後續美國經貿政策變化仍存在風險，尤其美國財政部匯率報告尚未公佈，不排除成為川普下一個使用的工具，至於國內則須留意台股整體5月營收勢必受貨幣升值影響，預計金融市場仍將隨消息面震盪，台股指數區間震盪類股快速輪動機率較大。

昨日最受市場關注的新聞，莫過於美國貿易法庭裁決駁回川普加徵對等關稅權力，裁定川普這波全面性關稅措施已踰越權限，對此市場樂觀回應，不過目前白宮已提出上訴，最終判決須待美國最高法院裁定；整體而言，該訊息確實提振市場風險偏好，也有利於關稅變數下降，讓市場重新回到題材面和基本面，且由於6月中旬前國內外並未有重大風險事件，市場將重新聚焦股東會與除權息行情，對於營運表現亮眼、股息佳之個股有利。

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此外，廖炳焜表示，AI指標龍頭輝達釋出優於預期的營收與獲利表現，雖然財測微幅低於市場共識，但主要是受到中國出貨受限未解影響，因此財報公佈會股價上漲回應。Blackwell量產順利，市場也期待最新的GB300將於明年出貨，而GB200已進入全面生產階段，包括微軟、OpenAI等雲端服務業者接大規模部署，有利於agentic AI加速滲透至各產業，不僅再度讓資金聚焦AI題材，也能提振台廠相關供應鏈表現。

選股方面，廖炳焜認為，看好AI為市場主流且發展趨勢鮮明，IC設計、邊緣運算依舊可持續布局，半導體製造、Edge AI等亦可納入科技股看好標的，而為降低波動風險，選股不妨均衡布局，除科技之外，消費性及非必要性消費品、金融、高殖利率等亦可留意。
 

關鍵字： 台股外資AI貿易股市

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