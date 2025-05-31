下半年營運保守？端午獎金平均1222元　寫7年次低

▲端午獎金寫7年來次低。（示意圖／ETtoday資料照）



記者廖婕妤／台北報導

端午節到來，不少企業都會發放端午獎金，不過受到關稅及匯率衝擊經濟，根據求職網站調查，今年會發放端午獎金的企業佔54.4％，且平均金額為1222元，皆寫下7年來次低水準。

根據yes123求職網調查，有54.4%的企業今年會發放端午獎金，其中45.2%會發放獎金但不發放禮品、9.2%兩者都會發；這代表其餘的45.6%不會給員工端午獎金，且有16.3%不發獎金但會發放禮品、29.3%兩者都不發。

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調查也顯示，30%企業預估會發800元至1200元、26.9%企業發超過500元至800元，不過500元以下的也佔了15.2%，發1200元以上至1500元則佔7.9%；因此企業預計發放的端午獎金，平均金額落在1222元，而勞工的期望值則為1770元。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，由於時序將進入夏季，端午獎金被視為上半年業績的領先指標之一，如果端午節發放的獎金增加了，代表半年報也有機會跟著成長；而且若全年度三節獎金也同步成長，預估企業營運，有機會從年頭暢旺到年底。

不過楊宗斌更解讀，今年端午禮金發放的比例、金額、預算，都較去年略為下滑，可能與近期全球關稅、台幣匯率衝擊有關，導致企業因此預估，下半年營運前景的不確定性增加，所以針對員工福利的支出，也會轉趨保守些。