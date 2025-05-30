債蛙2022年一路苦到現在！　專家：債券是拿來分散風險不是歐印

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股神探

不管是參考台灣富人配置比例，還是海外專業投資機構，都是有配置債券，但配置都不算太多，更不會選擇歐印債券，再強調一次，債券是拿來分散風險的

最近投資美債ETF真的很慘，不只股債雙殺再來一次，還遇到台幣升值吃飽吃滿匯損，債蛙從2022年就一路虧到現在，債券末日真的到了嗎？這次來跟你探討一下2025年投資債券的展望。

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最近這幾年投資債券真的倒了血霉，幾乎每個月就一次小利空，半年一次大利空，而且從22年以來遇到股市大跌，避險功能也常常失靈，最近遇到關稅戰跟台幣升值更是接連中槍，幾乎每個月都有新利空。

以台灣規模最大的00679B為例，今年初的資本平準金虧12塊多，四月遇到貿易戰，股債雙殺又虧到13塊多，結果五月遇到台幣暴力升值，現在已經虧到15塊多，很多債券投資達人實在是跌怕了，也無顏面對粉絲跟學員，之前還有一些人建議用債券質押或是直接硬幹債券期貨的，前陣子也被斷頭，所以開始大量停損出場。

不過如果從我說的多策略角度來看，配置債券還是有必要性，倒也不必過度擔心，我也是長期持有債券，不是這幾年債券火了才跟風大家一起買，我投資債券的時間已經好多年，甚至比一些投資股票的新手更久，所以有一些投資心得想分享給你。

但這邊要先說清楚，我配置債券目的，不是要看空股市，也不是為了要靠債券賺大錢，當然也不鼓勵亂抄底，純粹是為了分散投資風險，接下來我就用00679B當作例子，來跟你分享一些看法。

首先是你一定要相信美元跟美國政府不會倒閉，不然全世界就完蛋了，不管你是買什麼商品都一樣完蛋，再來是配息還是相對穩定，最後是配置債券的比例參考，接下來我用這三個角度切入，解釋更詳細一點給你參考。

美元大到不能倒

首先美債的基本價值是來自美國整個國家的信用為基礎，加上全世界大多數商品都是用美元交易，需求量非常大，而且是唯一的，美元當然不會倒，也不能倒，這道理就跟國內六大系統性銀行的角色一樣，隨便一家銀行倒閉就會讓國內經濟崩潰，所以只要有什麼風吹草動，金管會跟央行就直接出手相救。

說回來美元角色，這就像是全世界政府跟有錢人的共同銀行一樣，當大家持有滿手美元，也都用美元交易，如果美元出現危險，就會有全球大戶及政府來救，否則大戶身上的美元資產也會變成泡沫，所以當你聽到有人說美債違約很恐怖，聽聽就好，因為每次都有人煩惱會倒，但到底哪一次真的倒了？也不用煩惱美國幾十兆美元的負債怎麼辦，就算中國、日本都不買，最後還是會有大戶買下。

即使是巴菲特也在看空美元，看好日圓，買了日本很多股票，但他絕大多數資產也都還是美元，巴菲特說過，他是長期看好美國的，股神手上幾千億美元都沒在怕，你有什麼好怕的？

再來是持有美債的殖利率，雖然資本平準金變少，但那些都是帳面上的損失，原本買進的債券部位還是不變，匯損只是影響評價而已，利息還是可以繼續領，再加上前幾年進入升息循環，然後維持高利率一陣子了，所以新發行的美債殖利率也都越來越高，再加上低殖利率的美債到期轉倉，00679B就能買到更高殖利率的債券，從最新持債情況來看，前五大部位就超過25%，票面利息最高的是4.75%，最低也有4.25%，至於第六大部位到第十大，票面利息就掉到2%到3%多，這些是當初美國降息循環發行的債券。

債券越跌越買的好時間

延續前面的觀點，當新買的美債殖利率都很高，00679B的整體殖利率也不可能太低，這幾年的配息情況，也都維持在3%到4%的水準，光是2025年上半年的殖利率就超過2%，換算全年要配息4%以上沒什麼太大問題。

再來是台幣升值，這是用台幣角度去看美元，但反過來想，美債本來就是美元資產，我們以美元貶值角度來看，台幣變貴了，可以買進更多美元資產，再加上債券認列美元匯損，美債等於打折兩次。

從過去二十年美元兌台幣的歷史情況來看，匯率區間幾乎都落在28元到33元，最近一次台幣升值，是2019年31元升值到2022年從28元左右，但美國開始升息之後，台幣就開始貶值到最近，所以以台幣兌美元來說，匯率就維持在這個區間內，不太可能繼續大幅升值，升值到20，甚至之前傳的13塊台幣兑一美元，機率都太低太低。

當台幣資產變貴，趁著美元資產便宜，反而可以趁機配置美債，有便宜當然要多撿一點，等之後台幣又開始走貶，00679B就能認列收益了。

配置適當比例

最後一個就是重點了，教科書標準都是債券四成，年紀高的，或者害怕波動的，甚至還有財經專家會建議到五成以上，不過後來這些專家也認錯，開始降低債券比重，但到底什麼樣的比例最好？

投資當然首先要讓自己可以晚上睡得著，像現在時不時就股債雙殺，買債券的心理負擔搞到比股票還大，那就需要調整一下比例，因為債券本質還是負債，買多了還是有現金拖累的疑慮，簡單來說就是對絕大多數人來說，靠股票賺大錢是比較可行的，要靠債券賺大錢難度就很高了，也不用追求這種事。

所以我們可以參考一些專業投資機構，或者真正的有錢人的配置，這些人拿真金白銀進去配置的含金量當然很高，至少他們都越賺越多錢，而且不是只有賺一兩年而已，他們是賺了幾十年甚至超過百年。

以中信銀行發布的2024臺灣超高資產客群財富洞察報告，裡面就提到淨資產破億的台灣有錢人，債券持有比例是13%，連兩成都不到，現金、股票跟房地產的比重都超過兩成以上，所以有錢人會配置債券，但不會配置太高比例。

再參考海外的專業投資機構，像挪威主權基金持有債券大概是30%，一開始基金也是每年都照教科書建議的維持六四配置，但近幾年因為股市太強，於是也就不再強求這個比例，讓股市繼續漲，債券比例就慢慢往三成靠攏了。

還有最經典的諾貝爾基金，一開始因為怕虧錢，所以保守投資只買定存跟債券，搞到幹不過通膨，差點要破產，但後來基金操盤人想通了之後，開始配置股票部位，於是開始越賺越多，每年獎金也一直加碼到發不完，現在的諾貝爾獎，債券部位大約是兩成，其中還包含挪威當地的債券，等於美債其實也不多。

所以不管是參考台灣富人配置比例，還是海外專業投資機構，都是有配置債券，但配置都不算太多，更不會選擇歐印債券，再強調一次，債券是拿來分散風險的，不是拿來賺大錢的。

結論

投資可以多參考市場跟專家的說法，兼聽則明嘛，但也不要聽到人說有送分題就無腦照搬，投資還是要有自己的一套邏輯，好比我買債券就是為了要降低風險，那就放著不動，只要比例不要過高，反而可以因為效率前緣理論，配置適度債券會比歐印股市降低很多風險，但不會失去股市上漲的獲利。

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