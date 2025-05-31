小摩CEO警告美國債市將出現動盪　直言「只是時間問題」

▲紐約證券交易所、示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／綜合報導

摩根大通（JPMorgan Chase，俗稱小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）在當地時間30 日雷根國家經濟論壇 （Reagan National Economic Forum）發出警告，警告稱，美政府和聯準會（Fed）在支出與量化寬鬆方面都「過猶不及」，債券市場「遲早會出現」裂痕。

根據《彭博》報導，戴蒙直言指出，「我不知道這種情況是會在6個月還是6年後演變成危機，但我希望我們能改變債務的軌跡，以及做市商撮合交易的能力，」、「遺憾的是，也許真的需要一場衝擊才能把我們喚醒。」

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隨著美國總統川普一系列政策改革動搖投資者信心，美國國債市場料創下今年以來首個單月虧損。人們對財政赤字的擔憂在5月加劇。

戴蒙近年多次表示，他對全球範圍的財政赤字問題深感擔憂。當被問及「債券衛士」（bond vigilantes）是否已經回歸時，他直言「是的」。

債券衛士一詞為策略師Ed Yardeni 於1980年代創造說法，意指在政府過度擴張財政支出時，因憂心通膨上漲、固定收益減少而拋售債券的投資人。

戴蒙、這位美國最大銀行的CEO上月也發表了類似言論，當時他表示，美國國債市場預計將出現一次「小型混亂」，從而迫使聯儲會出手干預。

他當時指出，美國銀行業的「補充槓桿率」（SLR）等監管制度存在「嚴重缺陷」，若這些問題得到解決，將有助於銀行更積極地參與市場交易。

戴蒙周五重申這個立場：「我已經告訴監管機構，這種事情會發生，你們一定會恐慌。但我不會恐慌，我們會安然無恙，甚至可能因此賺更多錢，然後有人會說我們喜歡危機，因為那對摩根大通有利——其實並不是這樣。」



