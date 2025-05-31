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達飛6月重返紅海法人估他航多數會跟進　其運力超過我貨櫃三雄總和

▲被稱為LNG冠軍的法國達飛航運，上個月開始下單訂造甲醇燃料船。（圖／達飛通運提供）

▲法國達飛航運6月將恢復通行紅海，重返蘇伊士運河。（圖／達飛通運提供）
 

記者張佩芬／台北報導

法國達飛航運6月將重返蘇伊士運河，大幅縮短航程、降低成本，由於該航運力高達395萬箱(20呎櫃)，是全球第三大貨櫃船公司，我貨櫃三雄總運力約305萬箱，達飛對市場的影響力可見一斑，國內有法人估計，到7月其他貨櫃船公司會大量跟進，商船免繞好望角釋出的運力，將會讓下半年船噸過剩情況加重。

不過保險業高階認為，要看個別公司狀況，與以色列有過較多往來紀錄的船公司顧忌較多，恐怕還不敢恢復航行紅海，除非以哈真的達成停火協議。

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貨櫃船公司高階則指出，達飛老闆是黎巴嫩人，且有法國軍艦護航，目前船東互保組織(P&I)對於亞丁灣航線仍發布高風險通報，估計絕大多數航商對於紅海繞行政策不會改變，且CMA也不是全然恢復紅海營運。

法人分析，國際航運網站Loadstar表示，蘇伊士運河管理局將貨櫃船通行費減少15%後，激勵船舶加速重返紅海。5月6日川普表示胡賽投降，不再攻擊紅海商船；5月29日國際媒體報導，達飛預計6月重返紅海。

達飛船隊運力比台灣貨櫃三雄總和還大，重返紅海，具指標意義，將迫使其他航商陸續跟進。該公司船隊運力395萬箱，我國長榮海運名列全球第7大貨櫃航商，運力為182萬箱，第10大的陽明是71萬箱，第11大的萬海是52萬箱，共305萬箱，還少近三成。

以達飛如此大的運力重返紅海，將迫使其他航商為避免失去競爭力而跟進，預計最晚7月，紅海通行船舶將大量增加，屆時，將加重貨櫃航運下半年供給過剩。

葉門胡賽停止攻擊後，貨櫃航商需要1 ~ 2個月調整航線及航班(航行中的船，都裝有貨物，必須先完成運送，才能更動航線)，因此估計7月將可見到更多船舶通行紅海及蘇伊士運河，縮減航行時間，加快貨櫃船舶周轉率，將使下半年供給過剩加重。

5月2日，美國針對香港及中國正式取消小額包裹免稅，海空貨運量長期將受明顯衝擊。另全球待交貨櫃新船爆量，貨櫃航運的供給將再增 29%，未來三年，供給過剩壓力持續上升。5月9日最新資料，全球貨櫃新船待交訂單943萬箱，相較目前全球貨櫃船隊運力3238萬箱，將再增 29%供給。

關鍵字： 達飛6月重返紅海他航跟進運力超過貨櫃三雄

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