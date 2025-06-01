抓到外資炒匯！　央行假日突發6大聲明喊「美元地位無虞」

▲央行總裁楊金龍。（圖／記者黃國霖攝）



記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普對等關稅政策引發美債重挫，美元地位也受質疑，新台幣兌美元匯價5月暴升2.088元，升幅達6.98%，為36年來最大升幅，中央銀行今（1）日發出6大聲明，除了重申抓到外資炒匯以外，更強調「目前美元做為最主要國際準備貨幣之地位仍無虞」，力挺美元地位。

以下是央行聲明全文：

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近期國內新台幣匯率已趨穩定，惟本行仍希冀市場評論人員、國內進出口廠商，及外資能夠共同維護國內匯市秩序及穩定；另市場高度關注美元及美債等議題，本行一併說明如下：

一、 請市場評論人員及媒體切勿以臆測方式，評論國內匯市相關議題，或對匯率提出直觀式之預測，俾避免影響國內匯市之秩序及穩定，甚至波及實體經濟。

二、 進、出口廠商宜依實際需求進行結購美元或結售美元，勿聽信市場過度誇大或不實的分析，產生非理性的預期而延後結購或提前結售美元，致匯率波動加劇，最終反而損及自身利益。

三、 近日本行場外監理發現，有外資以投資國內證券之名，預先匯入大額資金並停泊於新台幣存款帳戶，惟查並無實際投資之事實，有套取新台幣匯差之虞，違反本行結匯管理原則。本行再次籲請外資匯入資金應依所申報之匯款性質，運用於投資國內證券(台股)，不得用以炒作新台幣匯率。

四、 影響匯率的決定因素眾多，諸如各國貿易順差、財政預算及貨幣政策均可能影響匯率；尤其，自金融自由化與全球化以來，國際資金移動鉅額且頻繁，已成為影響匯率變動之主因 。例如，113年台灣外資及本國資金進出，為商品貿易外匯收支之19.3倍，顯示短期跨境資本移動已為新台幣匯率升值或貶值的重要因素。

▲央行解釋新台幣匯率表現。（資料來源：彭博社／圖：翻攝央行）

五、 目前美元做為最主要國際準備貨幣之地位仍無虞

(一) 長期以來，歷任美國財長多宣示，強勢美元(strong dollar policy)符合美國政策利益；惟川普政府宣布加徵對等關稅及市場傳聞之海湖莊園協議(Mar-a-Lago Accord)，均導致市場參與者對美元及美國公債產生疑慮，致美元走弱。

(二) 近期美國財長貝森特表示，川普政府仍維持強勢美元政策。另白宮經濟顧問委員會主席米倫，亦特別否認美國正推動任何秘密匯率協議，以迫使其他國家貨幣對美元升值，並強調強勢美元符合美國利益。近日美日財長於G7財長會議均同意，匯率應由市場供需決定。

(三) 美國公債債信穩健，流動性佳，價值儲藏之功能仍受投資者青睞

1. 近期白宮經濟顧問委員會主席米倫，特別澄清海湖莊園協議傳聞中，將外國政府持有美國公債轉換為零息百年債券的想法，係渠加入川普團隊前所提出，並未納入當前政府政策項目之中。而美國財長貝森特表示，川普政府已把償還政府債務列為優先事項。

2. 目前主要信評機構給予美國之債券評等(AA+)為次高等級，在G7國家中，僅次於德國(AAA)、加拿大(AAA)，仍優於英國(AA)、法國(AA-)、日本(A+)及義大利(BBB+) 。

3. 在國際清算銀行(BIS)巴賽爾協定第三版(Basel III)之銀行資本計提計算規定中，信評「AAA~AA-」屬高品質資產，風險權數為0%。

4. 美國債券市場之深度與廣度皆居全球之首，流動性最佳；美國發行或保證之債券，尤以美國公債為國際資金借貸合約中最廣為接受之合格擔保品，且其合格擔保品地位，不因其信用評等改變而受影響。

5. 當前美國經濟及金融市場規模仍居全球第一，在交易媒介、計價單位及價值儲藏功能方面，美元均具全球支配地位，此有助美元維持國際主要準備貨幣之角色。

(四) 先進國家之公債亦具備價值儲藏功能

1. 目前美國經濟仍具韌性，政策利率相對較高，10年期美國公債殖利率於G7國家中為次高(附表)；惟川普政府政策之不確定性，使美國公債市場波動加大。

2. 其他先進國家公債市場雖不及美國公債市場之深度及廣度，惟亦具流動性及價值儲藏功能，可做為投資者分散投資組合之標的。

六、 本年迄今，新台幣對美元升值反映我國基本面佳；本行將持續維持新台幣匯率之動態穩定

(一) 本(114)年迄今(5/29)，美元指數(DXY)貶值8.49%，新台幣對美元匯率升值9.53%，升幅小於瑞士法郎(10.26%)及歐元(9.81%)，但略大於日圓(9.01%)、韓元(7.38%)及新加坡幣(6.11%)，主要反映台灣總體經濟基本面佳，以及新台幣購買力之提升，例如上(113)年及本年第一季GDP成長率均優於歐、美、日本、南韓及新加坡等經濟體。

(二) 新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，未來國內匯市如遇匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，本行仍將本於職責維持新台幣之動態穩定。