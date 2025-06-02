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00713第二季配息1.1元年化配息率8.53％　6／20日除息

▲▼ 台股開紅盤，暴跌一千多點。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

元大台灣高息低波（00713）公告2025年度第二季預估配息，每股配發1.1元，創下近五季新低，以今（2）日51.6元平盤價計算，年化配息率約8.53%，將在6月18日確定配息金額、6月20日除息，想參與配息的投資人，最晚在6月19日前買進並持有，而配息發放日則在7月11日。

據證交所、集保結算所統計，00713於5月2日規模突破1400億新高，今年以來至5月底投資人數增幅18%，來到41.7萬人，4月份定期定額戶數更是前10大ETF中，唯一今年以來逐月均呈現正成長，「低波動因子」投資特色持續獲市場青睞。

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元大台灣高息低波（00713）ETF研究團隊表示，00713的低波動來自指數選股盡可能降低成分股齊跌的可能性，且會針對本益比高低進行調整，過去領先市場換股實績包括2022年12月率先增持跌深高殖利率電子股，跟上AI概念股上漲行情，後續並於2023年、2024年逐步獲利了結；2024年12月增持大型金融股，調整主要成分股涵蓋電信、食品、金融產業，面對4月台股修正，保持有低波動選股特色。

臺灣指數公司資料指出，因應準備退休金之應用，00713所追蹤的「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」結合多項財務指標並優化權重分配以降低波動度。根據晨星(MorningStar)統計，00713至2025年4月底的近三年報酬風險比（夏普值，Sharpe Ratio）為台灣大型股票型基金第一，且自2022年起，各年度結算近三年報酬風險比均保持同類型基金第一，突顯長期報酬風險比控管能力穩定，在承受相同風險下，有機會獲得較佳報酬。（若投資人希望透過報酬風險比高低挑選標的，因其計算受淨值波動影響，應同步留意基金中長期波動度是否偏高，避免承受過度風險。）

元大投信提醒，投資人參加配息時須留意基金配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息時配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。
 

關鍵字： ETF00713配息台灣指數公司元大投信

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