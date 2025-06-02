輝達海外版RTX 5090現身中國　外媒曝可能透過灰色地帶走私

▲輝達顯卡RTX 5090。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒報導，海外網友Olrak20_在 X上發布了輝達RTX 5090 GPU的鼓風扇版本。這些照片似乎來自中國一家工廠，顯示多個GPU已裝箱並準備裝運。GPU的序號標籤上寫著RTX5090 32G D7 Turbo，這也顯示其GPU不是官方針對中國市場的 RTX 5090D，讓外界認為，中國還是有辦法從灰色地帶取得一般版RTX顯示卡。

根據外媒Tom'sHardware報導，到目前為止，NVIDIA合作夥伴尚未宣布任何 RTX 5090 的鼓風扇式變體。鼓風扇式 GPU 包括一個風扇來吸入空氣，熱空氣從機殼背面排出。這使得它適用於空間有限的系統和伺服器、工作站或多 GPU 設置，其中管理內部熱量非常重要。與傾向於在機殼內部循環暖空氣的露天冷卻 GPU 不同，鼓風機可以通過去除所有熱空氣來幫助降低環境溫度。

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上個月，中國視訊平台嗶哩嗶哩上發現了一款外觀相似的鼓風機式 RTX 5090D 。它採用雙槽設計，後置 16 針電源連接器，底部有一個較大的開放部分。影片還證實它包含與 32 GB GDDR7 VRAM 配對的 GB202 晶片。

RTX 5090 的功耗高達 575W，這意味著鼓風機冷卻器可能難以在不節流或噪音過大的情況下處理如此高的熱輸出水平。雖然這引發了人們對該卡散熱能力的懷疑，但這些 GPU 有可能用於 AI訓練或企業設定。

另外，這些GPU和盒子沒有品牌，這進一步表明它們可能是透過非官方或非法管道購買的灰色市場或未經授權的設備。近日，美國政府要求馬來西亞貿易部長加強安全監管，監控對中國技術出口，嚴厲打擊晶片走私。

NVIDIA尚未對這些圖片發表評論，在該公司發表聲明之前，這些鼓風機式 RTX 5090 設備的來源和合法性仍不清楚。無論是工程樣品、修改過的 OEM 硬件，還是來自未經授權的供應鏈，此類 GPU 的出現都引發了人們對供應鏈安全性以及中國對高性能 GPU 日益增長的需求的懷疑。